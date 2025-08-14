Werbung ausblenden

EQS-HV: Frauenthal Holding AG: Abstimmungsergebnisse zur 36. o. Hauptversammlung

EQS-News: Frauenthal Holding AG / Bekanntmachung der Ergebnisse zur Hauptversammlung
Frauenthal Holding AG: Abstimmungsergebnisse zur 36. o. Hauptversammlung

14.08.2025 / 07:24 CET/CEST
Bekanntmachung der Ergebnisse zur Hauptversammlung, übermittelt durch EQS News
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Abstimmungsergebnisse zur 36. ordentlichen Hauptversammlung der

Frauenthal Holding AG am 13. August 2025

Tagesordnungspunkt 3:

Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2024

Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 359.112

Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 4,15 %

Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 359.112

JA 357.554 Stimmen.

NEIN 1.558 Stimmen.

ENTHALTUNG 1 Stimme.

Tagesordnungspunkt 4:

Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2024

Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 6.567.099

Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 75,91 %

Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 6.567.099

JA 6.565.541 Stimmen.

NEIN 1.558 Stimmen.

ENTHALTUNG 100.001 Stimmen.

Tagesordnungspunkt 5i:

Wahl des Abschlussprüfers und Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2025

Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 6.450.763

Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 74,56 %

Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 6.450.763

JA 6.450.355 Stimmen.

NEIN 408 Stimmen.

ENTHALTUNG 249.452 Stimmen.

Tagesordnungspunkt 5ii:

Wahl des Prüfers für die konsolidierte Nachhaltigkeitsberichtserstattung für das Geschäftsjahr 2025

Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 6.450.763

Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 74,56 %

Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 6.450.763

JA 6.450.355 Stimmen.

NEIN 408 Stimmen.

ENTHALTUNG 249.452 Stimmen.

Tagesordnungspunkt 6:

Wahl einer Person in den Aufsichtsrat

Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 6.450.205

Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 74,56 %

Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 6.450.205

JA 6.449.195 Stimmen.

NEIN 1.010 Stimmen.

ENTHALTUNG 250.010 Stimmen.

Tagesordnungspunkt 7:

Beschlussfassung über den Vergütungsbericht

Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 6.600.054

Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 76,29 %

Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 6.600.054

JA 6.598.646 Stimmen.

NEIN 1.408 Stimmen.

ENTHALTUNG 100.161 Stimmen.

14.08.2025 CET/CEST

Sprache:Deutsch
Unternehmen:Frauenthal Holding AG
Rooseveltplatz 10
1090 Wien
Österreich
Telefon:+43 1 505 42 06
Internet:frauenthal.at
ISIN:AT0000762406
WKN:882002
Börsen:Wiener Börse (Amtlicher Handel)
Ende der MitteilungEQS News-Service

2183784 14.08.2025 CET/CEST

