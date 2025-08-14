EQS-HV: Frauenthal Holding AG: Abstimmungsergebnisse zur 36. o. Hauptversammlung
EQS-News: Frauenthal Holding AG / Bekanntmachung der Ergebnisse zur Hauptversammlung
Frauenthal Holding AG: Abstimmungsergebnisse zur 36. o. Hauptversammlung
14.08.2025 / 07:24 CET/CEST
Abstimmungsergebnisse zur 36. ordentlichen Hauptversammlung der
Frauenthal Holding AG am 13. August 2025
Tagesordnungspunkt 3:
Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2024
Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 359.112
Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 4,15 %
Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 359.112
JA 357.554 Stimmen.
NEIN 1.558 Stimmen.
ENTHALTUNG 1 Stimme.
Tagesordnungspunkt 4:
Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2024
Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 6.567.099
Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 75,91 %
Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 6.567.099
JA 6.565.541 Stimmen.
NEIN 1.558 Stimmen.
ENTHALTUNG 100.001 Stimmen.
Tagesordnungspunkt 5i:
Wahl des Abschlussprüfers und Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2025
Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 6.450.763
Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 74,56 %
Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 6.450.763
JA 6.450.355 Stimmen.
NEIN 408 Stimmen.
ENTHALTUNG 249.452 Stimmen.
Tagesordnungspunkt 5ii:
Wahl des Prüfers für die konsolidierte Nachhaltigkeitsberichtserstattung für das Geschäftsjahr 2025
Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 6.450.763
Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 74,56 %
Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 6.450.763
JA 6.450.355 Stimmen.
NEIN 408 Stimmen.
ENTHALTUNG 249.452 Stimmen.
Tagesordnungspunkt 6:
Wahl einer Person in den Aufsichtsrat
Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 6.450.205
Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 74,56 %
Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 6.450.205
JA 6.449.195 Stimmen.
NEIN 1.010 Stimmen.
ENTHALTUNG 250.010 Stimmen.
Tagesordnungspunkt 7:
Beschlussfassung über den Vergütungsbericht
Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 6.600.054
Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 76,29 %
Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 6.600.054
JA 6.598.646 Stimmen.
NEIN 1.408 Stimmen.
ENTHALTUNG 100.161 Stimmen.
14.08.2025 CET/CEST
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Frauenthal Holding AG
|Rooseveltplatz 10
|1090 Wien
|Österreich
|Telefon:
|+43 1 505 42 06
|Internet:
|frauenthal.at
|ISIN:
|AT0000762406
|WKN:
|882002
|Börsen:
|Wiener Börse (Amtlicher Handel)
