EQS-News: The NAGA Group: Research Updates von NuWays und SMC sehen Kurs auf nachhaltiges Wachstum mit steigender Profitabilität

EQS-News: The NAGA Group AG / Schlagwort(e): Research Update

The NAGA Group: Research Updates von NuWays und SMC sehen Kurs auf nachhaltiges Wachstum mit steigender Profitabilität



21.08.2025 / 09:30 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





The NAGA Group: Research Updates von NuWays und SMC sehen Kurs auf nachhaltiges Wachstum mit steigender Profitabilität





Hamburg, 21. August 2025 – The NAGA Group AG (XETRA: N4G, ISIN: DE000A161NR7) wird in den neuesten Research Updates von NuWays und SMC weiterhin mit Kurszielen von bis zu EUR 1,60 zum „KAUFEN“ empfohlen. Basierend auf einem Xetra-Schlusskurs von EUR 0,62 am 20. August 2025 wird der Aktie ein Aufwärtspotenzial von bis zu 158 % zugeschrieben.

Die Analysten betonen die erfolgreiche Ausweitung der Kundenbasis sowie die deutliche Verbesserung der Profitabilität durch Effizienzgewinne und Synergieeffekte. Gleichzeitig wurden die Marketingaktivitäten deutlich ausgeweitet, wodurch die Grundlage für eine Beschleunigung des Wachstums in der zweiten Jahreshälfte gelegt sei. Insgesamt sehen die Analysten NAGA auf Kurs, nachhaltiges Wachstum mit steigender Profitabilität zu verbinden. Zudem dürfte der im Rahmen der Hauptversammlung beschlossene Reverse Share Split die Wahrnehmung am Kapitalmarkt verbessern.

Klicken Sie hier, um auf die Research Updates zuzugreifen.



Über NAGA

NAGA ist ein führendes deutsches Fintech-Unternehmen, das eine SuperApp anbietet, mit dem Ziel, Social Trading, Investitionen in Aktien, Kryptowährungen und Neo-Banking in einer einheitlichen Plattform zu vereinen, die von seiner eigenen fortschrittlichen Technologie angetrieben wird. NAGA ist in über 100 Ländern mit 9 lokalen Büros tätig und bietet eine breite Palette von Dienstleistungen für Fiat- und Kryptowährungen an. Die Plattform verfügt über eine physische VISA-Karte mit Fiat- und automatischer Kryptowährungsumrechnung sowie Cashback, dynamische soziale Feeds und fortschrittliche Autokopierfunktionen, die es den Nutzern ermöglichen, die Strategien erfolgreicher Händler zu replizieren. NAGA wurde für eine globale Gemeinschaft entwickelt und bietet ein integratives und effizientes Finanzökosystem für persönliche Finanzen und Handel.



Investor-Relations-Kontakt

The NAGA Group AG

Michael Milonas

Mitgründer und stellvertretender CEO

ir@naga.com

21.08.2025 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com



2186628 21.08.2025 CET/CEST