EQS-News: Delticom veröffentlicht Halbjahresbericht 2025: Umsatzwachstum um 12 %

EQS-News: Delticom AG / Schlagwort(e): Halbjahresbericht

Delticom veröffentlicht Halbjahresbericht 2025: Umsatzwachstum um 12 %



14.08.2025 / 14:30 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Delticom veröffentlicht Halbjahresbericht 2025: Umsatzwachstum um 12 %

Sehnde, den 14. August 2025 – Die Delticom AG (WKN 514680, ISIN DE0005146807, Börsenkürzel DEX), Europas führender Onlinehändler für Reifen und Kompletträder, veröffentlicht heute den Bericht für das erste Halbjahr 2025.

Bruttowarenvolumen (GMV) betrug 285 Mio. € (H1 2024: 259 Mio. €)

Umsatz beläuft sich auf 237 Mio. € (H1 2024: 212 Mio. €)

Operatives EBITDA liegt bei 5,5 Mio. € (H1 2024: 8,0 Mio. €)

Gesamtjahresprognose bestätigt

Das deutsche Ersatzreifengeschäft konnte nach der positiven Entwicklung in 2024 im ersten Halbjahr 2025 nur ein leichtes Wachstum verzeichnen. Ersten Schätzungen zufolge wurden in den ersten sechs Monaten rund 1 % mehr Pkw-Reifen an Verbraucher verkauft. Während der Absatz von Sommer- und Winterreifen um jeweils etwa 4 % zurückging, stieg die Nachfrage nach Ganzjahresreifen um rund 8 %. Laut dem Bundesverband E-Commerce und Versandhandel e. V. (bevh) setzte sich der Aufwärtstrend im deutschen Onlinehandel zur Jahresmitte fort. Ausschlaggebend war ein beschleunigtes Umsatzwachstum im zweiten Quartal 2025 von 3,8 %. Bereits im ersten Quartal war der Umsatz im Vergleich zum Vorjahresquartal von 3,2 % auf 19,7 Mrd. € gestiegen. Insgesamt wuchs der Umsatz im E-Commerce in Deutschland im ersten Halbjahr 2025 um 3,5 % auf 39,8 Mrd. €.



In den ersten sechs Monaten des laufenden Geschäftsjahres hat die Delticom-Gruppe einen Umsatz von 237 Mio. € erzielt, ein Anstieg um 11,6 % gegenüber Vorjahr (H1 2024: 212 Mio. €). Bereits im Geschäftsjahr 2023 war das bisherige Shopgeschäft durch Plattformgeschäft ergänzt worden. Das Bruttowarenvolumen beläuft sich im H1 2025 auf 285 Mio. € (H1 2024: 259 Mio. €, +10,4 %).



Die Bruttomarge (Handelsspanne ohne sonstige betriebliche Erträge) beträgt 24,3 %, nach 26,4 % im entsprechenden Vorjahreszeitraum. Der Rückgang geht vornehmlich mit einem veränderten Sales-Mix einher. Zudem hat die Gesellschaft erzielte Kosteneinsparungen im Sommerreifengeschäft teilweise an die Kunden weitergegeben und damit im ersten Halbjahr den Fokus auf Wachstum gelegt. In der zweiten Jahreshälfte wird die Steuerung der Abverkäufe verstärkt an der Profitabilitätszielsetzung für das Gesamtjahr ausgerichtet. Dem Wintergeschäft kommt hinsichtlich der Profitabilität im Gesamtjahr eine zentrale Rolle zu.



Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) liegt im Berichtszeitraum mit insgesamt 5,3 Mio. € unter dem Vorjahr (H1 2024: 7,8 Mio. €, -32,3 %). Dies entspricht einer EBITDA-Marge von 2,2 % (H1 2024: 3,7 %). Im H1 2025 belastete insbesondere ein negatives Währungsergebnis in Höhe von -1,5 Mio. € die Profitabilität. Im H1 2024 hatte der Saldo aus Währungsgewinnen und -verlusten mit 0 Mio. € keinen Ergebniseffekt. Das operative EBITDA nach Herausrechnung der Kosten im Zusammenhang mit der Refinanzierung beläuft sich im Berichtszeitraum auf 5,5 Mio. €, nach 8,0 Mio. € im Vergleichszeitraum.



Vor dem Hintergrund einer außerplanmäßig vorgenommenen Abschreibung innerhalb des Umlaufvermögens beläuft sich das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) auf -0,6 Mio. € nach 2,8 Mio. € im H1 2024 (-121,5 %). Nach Herausrechnung des FX-Ergebnisses und der vorzunehmenden Sonderabschreibung beläuft sich das EBIT für die ersten sechs Monate auf 2,1 Mio. €.



Das für die ersten sechs Monate erzielte Konzernergebnis beträgt -1,7 Mio. €, nach einem Vorjahreswert von 61 Tsd. €.



Trotz des erzielten Umsatzwachstums im ersten Halbjahr 2025 plant das Management für den Umsatz im laufenden Geschäftsjahr weiterhin eine Spanne von 470 Mio. € bis 490 Mio. € und hält damit an der Prognose aus März 2025 unverändert fest. Bereits zum Ende der Sommerreifensaison wurde die Abverkaufsgeschwindigkeit in den Onlineshops planmäßig gedrosselt. Zwar wird aktuell für 2025 insgesamt mit einem moderaten Wachstum der Wirtschaft im Euroraum gerechnet. Allerdings bleiben die europäischen Konsumenten weiterhin vorsichtig – insbesondere bei größeren Ausgaben – aufgrund von Unsicherheiten in Hinblick auf Inflation, Konjunktur oder internationale Handelsspannungen. Für den Geschäftsverlauf im Gesamtjahr wird das Winterreifengeschäft im zweiten Halbjahr 2025 von zentraler Bedeutung sein.



Für das operative EBITDA im Gesamtjahr strebt das Management nach wie vor eine Spanne von 19 Mio. € bis 21 Mio. € an. Ein Ausgleich der im ersten Halbjahr realisierten Währungsverluste lässt sich mit Blick auf den erzielten positiven Effekt im Juli zum jetzigen Zeitpunkt nicht ausschließen. Die Entwicklung des US-Dollars in der zweiten Jahreshälfte wird hier eine zentrale Rolle spielen. Zudem werden die Abverkäufe im zweiten Halbjahr entsprechend der Zielsetzung für die Profitabilität im Gesamtjahr gesteuert. Zum aktuellen Zeitpunkt können zudem Knappheiten für in China produzierte Reifen bereits in der anstehenden Wintersaison nicht ausgeschlossen werden. Hintergrund ist die von der europäischen Kommission im Mai dieses Jahres eingeleitete Untersuchung, ob Antidumpingmaßnahmen für Importe von Reifen für Personenkraftwagen und leichte Nutzfahrzeuge aus China erforderlich sind. Eine kurzfristige Einführung von Antidumpingzöllen – ggf. auch rückwirkend – könnte sich entsprechend auf die Verfügbarkeiten im Winterreifengeschäft auswirken. Zudem wird die Gesellschaft ihren Kostenfokus fortsetzen mit dem Ziel, die Kosten im zweiten Halbjahr weiter zu senken.



Der Bericht für das erste Halbjahr 2025 steht auf der Internetseite www.delti.com im Bereich „Investor Relations“ zur Verfügung.



Delticom-Konzern – Wesentliche Kennzahlen











Über Delticom:



Mit der Marke ReifenDirekt ist die Delticom AG das führende Unternehmen in Europa für die Onlinedistribution von Reifen und Kompletträdern.



Das Produktportfolio für Privat- und Geschäftskunden umfasst ein beispiellos großes Sortiment aus rund 600 Marken und knapp 80.000 Reifenmodelle für Pkw und Motorräder. Kompletträder und Felgen komplettieren das Produktangebot. In 70 Ländern betreibt die Gesellschaft 335 Onlineshops sowie Onlinevertriebsplattformen und betreut darüber mehr als 20 Millionen Kunden. Im Onlineshop Reifendirekt.de werden nachhaltige und ressourcenschonende Reifen entsprechend gelabelt und mit einem Nachhaltigkeitssiegel ausgezeichnet.



Zum Service gehört, dass die bestellten Produkte auf Wunsch des Kunden zur Montage zu einem der europaweit rund 25.000 Werkstattpartner von Delticom geschickt werden können.



Das Unternehmen mit Sitz in Hannover, Deutschland, ist vornehmlich in Europa tätig und besitzt umfassendes Know-how beim Aufbau und Betrieb von Onlineshops, in der Internet-Kundenakquise, in der Internetvermarktung sowie beim Aufbau von Partnernetzwerken.



Seit der Gründung 1999 hat Delticom eine umfassende Expertise bei der Gestaltung effizienter und systemseitig voll integrierter Bestell- und Logistikprozesse aufgebaut. Eigene Läger gehören zu den wesentlichen Assets der Gesellschaft.



Im Geschäftsjahr 2024 hat die Delticom AG einen Umsatz von rund 482 Millionen Euro generiert. Zum Ende des letzten Jahres waren 122 Mitarbeiter im Unternehmen beschäftigt.



Die Aktien der Delticom AG sind seit Oktober 2006 im Prime Standard der Deutschen Börse gelistet (ISIN DE0005146807).



Im Internet unter: www.delti.com





Kontakt:



Delticom AG

Investor Relations

Melanie Becker

Hedwig-Kohn-Straße 1

31319 Sehnde

Tel.: +49 (0)511-93634-8903

Fax: +49 (0)511-8798-9138

E-Mail: melanie.becker@delti.com

14.08.2025 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com



2184080 14.08.2025 CET/CEST