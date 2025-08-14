EQS-News: Ordentliche Hauptversammlung stimmt der Neuausrichtung mit großer Mehrheit zu – neu gewählter Aufsichtsrat bestellt die Herren Rolf Elgeti und Dr. Marcus Kiefer zu neuen Vorständen

Werbung ausblenden

Ordentliche Hauptversammlung stimmt der Neuausrichtung mit großer Mehrheit zu – neu gewählter Aufsichtsrat bestellt die Herren Rolf Elgeti und Dr. Marcus Kiefer zu neuen Vorständen

14. August 2025

Ordentliche Hauptversammlung stimmt der Neuausrichtung mit großer Mehrheit zu – neu gewählter Aufsichtsrat bestellt die Herren Rolf Elgeti und Dr. Marcus Kiefer zu neuen Vorständen

Ordentliche Hauptversammlung stimmt der Neuausrichtung mit großer Mehrheit zu – neu gewählter Aufsichtsrat bestellt die Herren Rolf Elgeti und Dr. Marcus Kiefer zu neuen Vorständen

Hamburg, den 14. August 2025 – Auf der ordentlichen Hauptversammlung der Readcrest Capital AG sind die Aktionäre den Vorschlägen der Verwaltung gefolgt und haben sämtliche Beschlüsse zur Neuausrichtung als Immobilien-Gesellschaft mit großer Mehrheit verabschiedet. Dazu zählen die Beschlüsse zu verschiedenen Kapitalmaßnahmen, welche eine Kapitalherabsetzung, eine Kapitalerhöhung gegen Sacheinlagen zur Einbringung einer 91 %-Beteiligung an der Towerview Healthcare Group Ltd., eine Kapitalerhöhung gegen Bareinlagen um bis zu EUR 27,5 Mio. unter Gewährung des gesetzlichen Bezugsrechts sowie eine Ermächtigung zur Ausgabe von Wandelschuldverschreibungen betreffen.

Neu in den Aufsichtsrat gewählt wurden die Herren Friedrich Thiele (geschäftsführender Gesellschafter der FIT-Asset GmbH), Florian Lanz (Geschäftsführer der Laborgh Investment GmbH) und Philipp E. Preuss (Director der Engel & Völkers Lizenzpartner Commercial Berlin). Der im Anschluss an die Hauptversammlung neu konstituierte Aufsichtsrat – Vorsitzender ist Herr Thiele, sein Stellvertreter Herr Lanz – hat wie angekündigt, Herrn Rolf Elgeti, den persönlich haftenden Gesellschafter der durch die Sacheinlage künftigen Großaktionärin Obotritia Capital KGaA, sowie Herrn Dr. Marcus Kiefer, den CFO der Obotritia Capital KGaA, zu neuen Vorständen bestellt. Herr Elgeti übt den Posten des CEO, Herr Dr. Kiefer den des CFO aus.

Sobald die Hauptversammlungsbeschlüsse in das Handelsregister eingetragen wurden, wird die Gesellschaft ihre Aktionäre über die weitere Umsetzung der beschlossenen Kapitalmaßnahmen sukzessive informieren.


Kontakt:
Readcrest Capital AG
Rolf Elgeti, Dr. Marcus Kiefer - Vorstände
Schopenstehl 22, D-20095 Hamburg
Tel.: +49 40 679 580-53
info@readcrest.com
www.readcrest.com

