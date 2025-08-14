EQS-News: Über den großen Teich: SYNBIOTIC spricht internationale Investoren mit etablierten interkontinentalen Netzwerken an

EQS-News: SYNBIOTIC SE / Schlagwort(e): Kooperation/Strategische Unternehmensentscheidung

Über den großen Teich: SYNBIOTIC spricht internationale Investoren mit etablierten interkontinentalen Netzwerken an



Die europäische Unternehmensgruppe für Medizinalcannabis- und Industriehanf SYNBIOTIC SE (ISIN DE000A3E5A59 | WKN A3E5A5) stärkt ihren internationalen Kapitalzugang durch die Zusammenarbeit mit nordamerikanischen Fundraising-Spezialisten und namhaften Multiplikatoren. Das gemeinsame Ziel: neue langfristige internationale Investoren für die erfolgreiche Buy-and-Build-Strategie von SYNBIOTIC zu gewinnen. Durch die Erschließung internationaler Kapitalquellen wird SYNBIOTIC in die Lage versetzt, schneller und effektiver zu skalieren als seine Mitbewerber – ein entscheidender Vorteil, der sowohl bei bestehenden als auch bei potenziellen Investoren auf große Resonanz stoßen dürfte.

„Die Cannabis- und Hanfindustrie ist bereit für die nächste Evolutionsstufe. Wir wollen diese Entwicklung maßgeblich mitgestalten und anführen. Ich bin fest davon überzeugt, dass wir dieses Ziel mit unseren neuen Partnern erreichen werden“, erklärt Daniel Kruse, geschäftsführender Direktor von SYNBIOTIC.

Die richtige Verbindung - Grundlage für die interkontinentale Expansion

In enger Zusammenarbeit mit

Hyde Advisory, Bob Hoban, GCNC, The Talman Group und Golden Eagle Partners

baut SYNBIOTIC sein interkontinentales Netzwerk und seinen Bekanntheitsgrad aus.

Hyde Advisory & Investments Inc.

(www.hydeadvisory.com) ist ein strategischer Partner für Investor Relations und Kapitalakquise. Hyde Advisory mit Sitz in Toronto gilt als führende Beratungsgesellschaft im globalen Cannabissektor mit einem besonders starken Netzwerk. Unter der Leitung des Branchenexperten David Hyde bietet das Team kompetente Unterstützung bei der Suche nach Investoren, der Kapitalbeschaffung, der Transaktionsabwicklung, der Due Diligence und der Unternehmensrisikosteuerung.

Bob Hoban

(www.bobhoban.com), US-amerikanischer Anwalt und international anerkannter Experte für die Cannabis- und Industriehanfbranche, begleitet SYNBIOTIC bei den nächsten großen Expansionsschritten. Hobans Branchenkenntnisse und juristisches Fachwissen bietet wertvolle Unterstützung bei der Entwicklung grenzüberschreitender Strategien, Marktzugängen und bei der Einhaltung der gesetzlichen Vorschriften.

Das

Global Cannabis Network Collective

(GCNC) mit Sitz in den USA wurde von Chris Day mitbegründet. GCNC ist ein exklusives internationales Netzwerk, das Führungskräfte aus der gesamten Cannabisbranche miteinander verbindet. Mit seiner umfassenden Expertise in den Bereichen globale Zusammenarbeit, Markttrends und strategische Partnerschaften nutzt Chris Day seine jahrzehntelange Erfahrung in den Bereichen Markenaufbau und Geschäftsentwicklung. GCNC fördert hochkarätige Geschäftsabschlüsse sowie den Wissensaustausch und Kontakte zwischen Führungskräften in aufstrebenden Cannabismärkten.

The Talman Group

(www.thetalmangroup.com) ist eines der größten und einflussreichsten privaten Netzwerke von Cannabisinvestoren, Unternehmern und Führungskräften in Europa. Das Netzwerk wurde gegründet, um hochrangige Entscheidungsträger innerhalb und außerhalb der Cannabisbranche miteinander zu verbinden und bietet eine exklusive Plattform für strategisches Networking, Vertragsabschlüsse und Zusammenarbeit. Durch die Zusammenarbeit erhält SYNBIOTIC Zugang zu erfahrenen Investoren, Branchenführern und Innovatoren, von denen viele aktiv nach Möglichkeiten suchen, wachstumsorientierte Unternehmen im Cannabis- und Hanfsektor zu unterstützen. Weitere gemeinsame Werbeaktionen und Auftritte bei wichtigen Branchenveranstaltungen sind geplant, um die internationale Präsenz von SYNBIOTIC auszubauen.

Golden Eagle Partners

(GEP), ein US-amerikanisches Unternehmen mit über neun Jahren internationaler Erfahrung im Bereich Cannabistransaktionen, veranstaltet die Global Interactive Webinar (GIW)-Reihe – eine hochkarätige Plattform, die globale Vordenker aus der Cannabis- und Hanfbranche zusammenbringt. GIW verbindet anerkannte Experten aus den Bereichen Finanzen, Wissenschaft, Recht, Betrieb und Politik, um Erkenntnisse auszutauschen und die Zukunft der Branche zu gestalten. Um SYNBIOTIC einem breiten internationalen Publikum vorzustellen, nimmt Daniel Kruse an der nächsten Spotlight-Session mit David Traylor, Senior Managing Director von GEP, teil. Das Interview wird noch im August veröffentlicht.

Ausblick

Mit seinen neuen strategischen Partnern wird SYNBIOTIC seine Sichtbarkeit als börsengelistete Holdinggesellschaft für medizinisches Cannabis und Industriehanf bei institutionellen und privaten Investoren weltweit deutlich steigern. Das wird SYNBIOTIC in die Lage versetzen, Zugang zu globalen Kapitalmärkten zu erhalten, strategische Geschäftspartner zu identifizieren und die Markenpräsenz in wichtigen europäischen und globalen Industrien zu stärken. Besonders motivierend ist die starke Dynamik, die jede neue Zusammenarbeit mit sich bringt. Jedes zusätzliche internationale Gespräch öffnet Türen, erweitert Möglichkeiten und inspiriert die Gruppe, größere Schritte zu machen. Diese positiven Signale bestätigen, dass SYNBIOTIC auf dem richtigen Weg ist – und dass die Vision von SYNBIOTIC, in allen wichtigen Märkten starke Anerkennung und Unterstützung findet.

Über SYNBIOTIC

SYNBIOTIC ist eine börsengelistete Unternehmensgruppe im Medizinalcannabis- und Industriehanf-Sektor mit einer auf Europa fokussierten Buy-and-Build-Investmentstrategie. Die Gruppe umfasst die gesamte Wertschöpfungskette vom Anbau über die Produktion bis zum Handel – vom Feld bis ins Regal. Kerngeschäfte der Tochterunternehmen sind die Forschung und Entwicklung, die Produktion sowie die Vermarktung von Medizinalcannabis, Industriehanf und CBD-Produkten.

SYNBIOTIC verfolgt die klare paneuropäische Strategie mit ihren Geschäftsbereichen weiter zu expandieren, um so die relevanten Wachstumsmärkte abzudecken und gleichzeitig durch Diversifikation Risiken zu minimieren und die Chancen für Investoren zu erhöhen.

