Original-Research: Deutsche Effecten- und Wechsel- Beteiligungsgesellschaft A...

dpa-AFX · Uhr
Original-Research: Deutsche Effecten- und Wechsel- Beteiligungsgesellschaft
AG - from First Berlin Equity Research GmbH

14.08.2025 / 14:22 CET/CEST
---------------------------------------------------------------------------

Classification of First Berlin Equity Research GmbH to Deutsche Effecten-
und Wechsel- Beteiligungsgesellschaft AG

     Company Name:          Deutsche Effectenund
                            WechselBeteiligungsgesellschaft AG
     ISIN:                  DE0008041005

     Reason for the         Update
     research:
     Recommendation:        BUY
     from:                  14.08.2025
     Target price:          EUR1.50
     Target price on        12 months
     sight of:
     Last rating change:    -
     Analyst:               Christian Orquera

irst Berlin Equity Research has published a research update on Deutsche
Effecten- und Wechsel- Beteiligungsgesellschaft AG (ISIN: DE0008041005).
Analyst Christian Orquera reiterated his BUY rating and maintained his EUR
1.50 price target.

Abstract:
DEWB has reported its FY/24 results, which were close to our estimates.
Other operating income amounted to EUR0.8m (FB: EUR0.9m; 2023: EUR0.3m). The
company was unable to complete a major exit transaction at an appropriate
valuation due to the current difficult capital market conditions. DEWB
recorded a significant improvement in its operational result. The EBIT loss
narrowed to EUR-0.1m vs EUR-0.7m in 2023. According to management, most
companies from DEWB's investment portfolio are operationally healthy and
performed well in 2024. LAIQON particularly stood out having: (1) entered
into a strategic partnership with Union Investment, Germany's second largest
asset manager; and (2) expanded its asset management business through the
non-dilutive acquisition of Main First's operations. Also worthy of note,
Stableton, benefited from renewed investor interest in pre-IPO tech and saw
growth in both assets under management and transaction volumes. For 2025,
DEWB plans to focus on exits (in particular the LAIQON investment) and
further expansion of its portfolio. Management remains optimistic about the
long-term potential of its portfolio, especially following the recent
successful issuance of its EUR4m 2025/2030 convertible bond (4.5% coupon),
which was oversubscribed and provides additional financial leeway to invest
in promising new fintechs. Following 2024 reporting, we have updated our
financial model. Our recommendation remains Buy with an unchanged price
target of EUR1.50. (upside: 183%)

First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu Deutsche Effecten-
und Wechsel- Beteiligungsgesellschaft AG (ISIN: DE0008041005)
veröffentlicht. Analyst Christian Orquera bestätigt seine BUY-Empfehlung und
bestätigt sein Kursziel von EUR 1,50.

Zusammenfassung:
Die DEWB hat ihre Ergebnisse für das Geschäftsjahr 2024 vorgelegt, die nahe
an unseren Schätzungen lagen. Die sonstigen betrieblichen Erträge beliefen
sich auf EUR0,8 Mio. (FB: EUR0,9 Mio.; 2023: EUR0,3 Mio.). Eine größere
Exit-Transaktion konnte aufgrund der aktuell schwierigen
Kapitalmarktbedingungen nicht zu einer angemessenen Bewertung abgeschlossen
werden. Die DEWB verzeichnete eine deutliche Verbesserung des operativen
Ergebnisses. Der EBIT-Verlust verringerte sich auf EUR-0,1 Mio. gegenüber
EUR-0,7 Mio. im Jahr 2023. Nach Einschätzung des Managements sind die meisten
Unternehmen aus dem Beteiligungsportfolio der DEWB operativ gesund und haben
sich 2024 gut entwickelt. LAIQON hat sich besonders hervorgetan, da sie (1)
eine strategische Partnerschaft mit Union Investment, dem zweitgrößten
Vermögensverwalter Deutschlands, eingegangen ist und (2) ihr
Vermögensverwaltungsgeschäft durch die nicht verwässernde Übernahme des
Geschäfts von Main First ausgebaut hat. Bemerkenswert ist auch, dass
Stableton von dem erneuten Investoreninteresse an Pre-IPO-Technologien
profitierte und sowohl das verwaltete Vermögen als auch das
Transaktionsvolumen steigern konnte. Für 2025 plant die DEWB, sich auf Exits
(insbesondere die Investition in LAIQON) und den weiteren Ausbau ihres
Portfolios zu konzentrieren. Das Management ist nach wie vor optimistisch,
was das langfristige Potenzial des Portfolios angeht, insbesondere nach der
jüngsten erfolgreichen Emission der Wandelanleihe 2025/2030 in Höhe von EUR4
Mio. (Kupon 4,5%), die überzeichnet war und zusätzlichen finanziellen
Spielraum für Investitionen in vielversprechende neue Fintechs bietet. Nach
der Berichterstattung für 2024 haben wir unser Finanzmodell aktualisiert.
Unsere Empfehlung bleibt Kaufen mit einem unveränderten Kursziel von EUR1,50.
(Aufwärtspotenzial: 183%)

Bezüglich der Pflichtangaben gem. §85 Abs. 1 S. 1 WpHG und des
Haftungsausschlusses siehe die vollständige Analyse.


You can download the research here:
https://eqs-cockpit.com/c/fncls.ssp?u=50b73bdf87e92a0e0db6f3fe8c6c099f

Contact for questions:
First Berlin Equity Research GmbH
Herr Gaurav Tiwari
Tel.: +49 (0)30 809 39 686
web: www.firstberlin.com
E-Mail: g.tiwari@firstberlin.com

---------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------

2184150 14.08.2025 CET/CEST

