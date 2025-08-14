Pressestimme: 'Münchner Merkur' zu Merz/Trump
dpa-AFX · Uhr
MÜNCHEN (dpa-AFX) - "Münchner Merkur" zu Merz/Trump:
"Die eigentliche Entscheidung über die Zukunft der Ukraine spielt sich nicht in Alaska, sondern in den Schützengräben des Donbass ab: Wladimir Putin zeigt mit seiner neuen Offensive und dem seit Wochen anhaltenden Dauer-Bombardement auf ukrainische Zivilisten, dass er unverändert auf militärischen Sieg setzt. Donald Trump dient dem Kreml-Herrscher da nur als zusätzliche Munition."/DP/jha
onvista Premium-Artikel
Gründer von PalantirWie viel Peter Thiel steckt im Börsenneuling Bullish?gestern, 11:02 Uhr · onvista
Trading-ImpulsDeutsche Immobilien-Aktie hat 30 Prozent Kurspotenzial – wenn der Ausbruch gelingt12. Aug. · onvista
Chartzeit EilmeldungUnitedHealth - langfristige Chance?11. Aug. · onvista
Das könnte dich auch interessieren
Quartalsbericht veröffentlichtWindturbinenhersteller Vestas: Kundenzurückhaltung wegen US-Politikgestern, 08:49 Uhr · dpa-AFX
AKTIE IM FOKUS 2: Orsted enttäuscht - Kursrutsch wegen Kapitalerhöhung11. Aug. · dpa-AFX
EdelmetallGoldpreis stabilisiert sich nach jüngsten Verlusten - Keine US-Zölle auf Gold12. Aug. · dpa-AFX
Rüstungsfirma Renk: Könnten Lieferstopp nach Israel umgehengestern, 18:19 Uhr · dpa-AFX
Aktie im FallFinanzierungslücke bei US-Windpark: Orsted will Kapital erhöhen11. Aug. · dpa-AFX