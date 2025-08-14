Pressestimme: 'Nürnberger Zeitung' zu Trump-Putin-Gipfel in Alaska
dpa-AFX · Uhr
NÜRNBERG (dpa-AFX) - "Nürnberger Zeitung" zu Trump-Putin-Gipfel in Alaska:
"Es ist durchaus möglich, dass Putin Trump wieder umdreht oder ihm zumindest klar macht, dass er nicht gewillt ist, einem Waffenstillstand ohne seine Vorbedingungen - sprich Überlassung der besetzten Gebiete oder großer Teile davon - zuzustimmen."/DP/jha
onvista Premium-Artikel
Gründer von PalantirWie viel Peter Thiel steckt im Börsenneuling Bullish?gestern, 11:02 Uhr · onvista
Trading-ImpulsDeutsche Immobilien-Aktie hat 30 Prozent Kurspotenzial – wenn der Ausbruch gelingt12. Aug. · onvista
Chartzeit EilmeldungUnitedHealth - langfristige Chance?11. Aug. · onvista
Das könnte dich auch interessieren
Quartalsbericht veröffentlichtWindturbinenhersteller Vestas: Kundenzurückhaltung wegen US-Politikgestern, 08:49 Uhr · dpa-AFX
AKTIE IM FOKUS 2: Orsted enttäuscht - Kursrutsch wegen Kapitalerhöhung11. Aug. · dpa-AFX
EdelmetallGoldpreis stabilisiert sich nach jüngsten Verlusten - Keine US-Zölle auf Gold12. Aug. · dpa-AFX
Rüstungsfirma Renk: Könnten Lieferstopp nach Israel umgehengestern, 18:19 Uhr · dpa-AFX
Aktie im FallFinanzierungslücke bei US-Windpark: Orsted will Kapital erhöhen11. Aug. · dpa-AFX