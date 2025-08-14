Werbung ausblenden

Pressestimme: 'Reutlinger General-Anzeiger' zu Social-Media-Verbot für Kinder

dpa-AFX · Uhr

REUTLINGEN (dpa-AFX) - "Reutlinger General-Anzeiger" zu Social-Media-Verbot für Kinder:

"Weitgehend ungeschützt und unbeaufsichtigt sind Kinder im Netz Propaganda-Trollen, Pädophilen, Pornografie und Mobbing ausgesetzt. Und selbst seriöse Berichterstattung über Klima, Krieg und Krisen kann dem jugendlichen Geist schwer zusetzen, wenn ihm kein Erwachsener dabei hilft, die Dinge einzuordnen. Doch leider mangelt es auch vielen Eltern an der dafür nötigen Medienkompetenz. Darum ist die Forderung der Leopoldina richtig, Jugendliche in der risikoarmen Nutzung des Internets zu befähigen - und sie von bestimmten Bereichen des Internets ganz fernzuhalten. Doch auch die Erwachsenen darf man dabei nicht vergessen. Auch ihnen droht durch den unreflektierten Medienkonsum großer Schaden. Aber insbesondere bei Kindern steht der Nutzen von Instagram, Tiktok & Co. in keinem Verhältnis zu den Risiken. Soziale Kontakte sollten lieber im Klassenzimmer gepflegt werden als im Chatroom."/DP/jha

