onvista Mahlzeit 14.08.2025

RWE, Nvidia, Cisco – Quartalszahlen, KI-Power & Marktreaktionen

onvista · Uhr

Heute sind unter anderem diese Themen geplant:

RWE – Zahlen unter ErwartungDie neuen Halbjahreszahlen sind raus – und sie kommen mit deutlichen Bremsspuren. Doch steckt hinter der schwachen Performance auch eine Chance für Anleger?

Nvidia – Eine Klasse für sichTechnische Probleme, Exportverbote und ein strategischer Kurswechsel – was bedeutet die Entwicklung bei DeepSeek für Nvidia und den KI-Markt?

Cisco – Stabile Zahlen, AI-Phantasie Solide Quartalszahlen, optimistischer Ausblick und wachsende KI-Nachfrage – reicht das für den nächsten Kursschub?

Weitere Einzeltitel: Nagarro, Grenke, Adesso, HelloFresh, ThyssenKrupp, Lanxess, Bilfinger, TalanxAdyen

Nvidia
Thyssenkrupp
RWE
Bilfinger
Cisco
Talanx
Lanxess
HelloFresh
GRENKE
Adyen
Nagarro
adesso
Ai Holdings
