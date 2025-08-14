Heute sind unter anderem diese Themen geplant:

RWE – Zahlen unter ErwartungDie neuen Halbjahreszahlen sind raus – und sie kommen mit deutlichen Bremsspuren. Doch steckt hinter der schwachen Performance auch eine Chance für Anleger?

Nvidia – Eine Klasse für sichTechnische Probleme, Exportverbote und ein strategischer Kurswechsel – was bedeutet die Entwicklung bei DeepSeek für Nvidia und den KI-Markt?

Cisco – Stabile Zahlen, AI-Phantasie Solide Quartalszahlen, optimistischer Ausblick und wachsende KI-Nachfrage – reicht das für den nächsten Kursschub?

Weitere Einzeltitel: Nagarro, Grenke, Adesso, HelloFresh, ThyssenKrupp, Lanxess, Bilfinger, Talanx, Adyen