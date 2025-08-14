Werbung ausblenden

Swiss Re verdient mehr und sieht sich auf Kurs

Reuters · Uhr
Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2025. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

München (Reuters) - Der weltweit zweitgrößte Rückversicherer Swiss Re hat den Gewinn im ersten Halbjahr kräftig gesteigert und hält an seinen Prognosen fest.

Der Nettogewinn stieg um 24 Prozent auf 2,61 Milliarden Dollar, wie Swiss Re am Donnerstag in Zürich mitteilte. Dabei schrumpfte der Versicherungsumsatz auf 20,9 (22,2) Milliarden Dollar. Die Rendite auf das eingesetzte Kapital habe sich auf 23,0 (Vorjahr: 19,6) Prozent verbessert.

Vorstandschef Andreas Berger sprach von einem starken ersten Halbjahr und bestätigte das Ziel, den Gewinn in diesem Jahr auf mehr als 4,4 Milliarden Dollar zu steigern. "Angesichts der großen geopolitischen und makroökonomischen Unsicherheit und vor der Hurrikan-Saison bleiben wir wachsam", fügte er hinzu.

Bei den Verhandlungen über die auslaufenden Verträge mit den Erstversicherern zum 1. Juni und 1. Juli habe Swiss Re die Preise im Schnitt um 2,3 Prozent erhöhen können. Gleichzeitig seien aber die damit verbundenen Schadenerwartungen um 4,6 Prozent gestiegen. Swiss Re zeichnete in der Erneuerungsrunde ein Neugeschäft von 4,5 Milliarden Dollar, sechs Prozent weniger als ein Jahr zuvor. Finanzvorstand Anders Malmström sprach von einem "herausfordernden Preisumfeld" in der Schaden- und Unfall-Rückversicherung.

(Bericht von Alexander Hübner und Tom Sims; Redigiert von Hans Busemann; Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)

