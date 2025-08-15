Deutsche Anleihen: Kursverluste

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Staatsanleihen sind am Freitag gefallen. Der richtungweisende Euro-Bund-Future sank um 0,58 Prozent auf 128,78 Punkte. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen stieg auf 2,78 Prozent.

Belastet wurden die Anleihen durch eine optimistische Stimmung an den Aktienmärkten. Die Finanzmärkte schauen auf das Treffen von US-Präsident Donald Trump und dem russischen Machthaber Wladimir Putin. Es soll hier die Möglichkeit für einen Waffenstillstand ausgelotet werden.

"Große Aufmerksamkeit wird heute dem Treffen von Trump und Putin in Alaska zugewendet werden, mit konkreten Beschlüssen wird aber nicht gerechnet, dementsprechend dürften auch hier die Marktauswirkungen überschaubar bleiben", erwarten Experten der Dekabank. Vor dem weltweit beachteten Gipfeltreffen mit Kremlchef Wladimir Putin zum Ukraine-Krieg hat US-Präsident Donald Trump versichert, keine Vereinbarungen ohne Einbezug Kiews zu schließen./jsl/he