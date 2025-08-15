dpa-AFX-Überblick: UNTERNEHMEN vom 15.08.2025 - 15.15 Uhr

Kreise: Trump-Regierung erwägt Einstieg bei Intel - Börse feiert

NEW YORK - Der kriselnde Chipkonzern Intel könnte Kreisen zufolge bald den amerikanischen Staat als Aktionär begrüßen. Die Trump-Regierung spreche mit dem Unternehmen über einen möglichen Einstieg, berichtete die Nachrichtenagentur Bloomberg am Donnerstag unter Berufung auf mit dem Plan vertraute Personen. Der Schritt solle die Bemühungen von Intel unterstützen, die US-Produktion auszuweiten.

STOCKHOLM - Der schwedische Spezialist für digitale Werbung und Spieleentwicklung Verve Group kämpft mit ungünstigen Wechselkursen sowie technischen Problemen bei der Umstellung einer Plattform. Das Unternehmen senkte daher seine Jahresziele, wie es am späten Donnerstagabend mitteilte. Der Gegenwind machte sich auch im zweiten Quartal bemerkbar.

HAMBURG - Der Einkaufszentren-Investor Deutsche Euroshop hat im ersten Halbjahr den Gewinn kräftig gesteigert. Unter dem Strich legte er um 17,3 Prozent auf 69,8 Millionen Euro zu, wie das Unternehmen am Donnerstagabend in Hamburg mitteilte. Durch gestiegene Vertragsmieten sei das Bewertungsergebnis im laufenden Jahr deutlich besser ausgefallen, hieß es.

GENF - Der geplante globale Vertrag gegen die Plastikverschmutzung der Welt ist vorerst gescheitert. Von einem Scherbenhaufen wollte in den frühen Morgenstunden in Genf zwar niemand sprechen, aber was die Diplomaten aus gut 180 Ländern in gut zehn Tagen Abschlussverhandlungen zustande gebracht haben, ist dürftig. Es soll weitergehen, vielleicht mit einer weiteren Verhandlungsrunde, wie die EU-Umweltkommissarin Jessika Roswall vorschlug. "Die Welt braucht dringend eine Einigung", sagte Roswall. Jochen Flasbarth, Staatssekretär im Bundesumweltministerium, sagte: "Ich hätte mir mehr gewünscht, und mehr wäre möglich gewesen. Die unterschiedlichen Interessen liegen aber noch immer weit auseinander." Es lohne sich aber, weiterzuverhandeln. Die Verhandlungsrunde in Genf ist allerdings zu Ende.

DORTMUND - Borussia Dortmund hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Gewinnrückgang einstecken müssen. Im Tagesgeschäft (Ebitda) wurden knapp 116 Millionen Euro verdient, was fast 23 Prozent weniger war als ein Jahr zuvor, wie das Unternehmen am Freitag mitteilte. Der Jahresüberschuss brach sogar um 85 Prozent auf 6,5 Millionen Euro ein. Ihn will Finanzgeschäftsführer Thomas Treß fast komplett an die Aktionäre ausschütten. Sie sollen sechs Cent je Aktie als Dividende bekommen. Die Zahlen präsentierte das letzte Mal Hans-Joachim Watzke, der sich nach 20 Jahren aus dem Management verabschiedet.

Weitere Meldungen -VW will mehr Förderung für private E-Auto-Käufer -Dübel-Hersteller Fischer im Ausland auf Expansionskurs -Bodenpersonal von Ryanair in Spanien streikt -Kreise: Lindt & Sprüngli erwägt Produktion von Schokoladenhasen in den USA -IG Metall: Auto-Aktionäre sollten Dividenden-Abstrich machen -Ob zu Hause oder auf Reisen: Mehrheit zahlt bargeldlos -Datenschutz und Oktoberfest - was sich im September ändert

