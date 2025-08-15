EQS-News: CureVac veröffentlicht Finanzergebnisse für das zweite Quartal sowie das erste Halbjahr 2025 und informiert über seine Geschäftsentwicklung

Emittent / Herausgeber: CureVac / Schlagwort(e): Quartalsergebnis

CureVac veröffentlicht Finanzergebnisse für das zweite Quartal sowie das erste Halbjahr 2025 und informiert über seine Geschäftsentwicklung



CureVac veröffentlicht Finanzergebnisse für das zweite Quartal sowie das erste Halbjahr 2025 und informiert über seine Geschäftsentwicklung

Abschluss eines bindenden Kaufvertrags, im Rahmen dessen BioNTech beabsichtigt, alle Aktien an CureVac zu erwerben; Zusammenschluss zweier sich hervorragend ergänzender deutscher Unternehmen, um Patienten weltweit transformative mRNA-basierte Therapien bereitzustellen

Einigung zur Beilegung und Einstellung aller anhängigen Patentstreitigkeiten mit Pfizer/BioNTech in den USA im Zusammenhang mit mRNA-basierten COVID-19-Impfstoffen sowie zur Festlegung eines Rahmens für die Beilegung damit verbundener laufender Patentstreitigkeiten außerhalb der USA nach Abschluss der Übernahme von CureVac durch BioNTech

Zulassung der klinischen Studie (CTA) durch die Europäische Arzneimittelagentur (EMA) für CVHNLC, einen proprietären, sofort einsetzbaren Krebsimmuntherapie-Kandidaten zur Behandlung von nicht-kleinzelligen Plattenepithelkarzinomen der Lunge (sqNSCLC)

CVGBM-Glioblastom-Daten aus Teil B der Phase-1-Studie liegen weiterhin im Zeitplan für das zweite Halbjahr 2025

Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente in Höhe von €392,7 Millionen zum 30. Juni 2025; erwartete Cash-Runway bis ins Jahr 2028



TÜBINGEN, Germany / BOSTON, USA – 15. August 2025 – CureVac N.V. (Nasdaq: CVAC), ein globales Biotech-Unternehmen, das eine neue Medikamentenklasse auf Basis von Messenger-Ribonukleinsäure (mRNA) entwickelt, gab heute die Finanzergebnisse für das zweite Quartal sowie das erste Halbjahr 2025 bekannt und informierte über seine Geschäftsentwicklung.

„Mit dem Abschluss eines bindenden Kaufvertrags mit BioNTech wollen wir zwei sich hervorragend ergänzende deutsche Unternehmen zusammenführen, die gut positioniert sind, um langfristig Mehrwert für ihre Aktionäre zu schaffen. Gemeinsam sind wir davon überzeugt, dass wir Patienten mit mRNA-basierten Immuntherapien erhebliche Vorteile bieten und unser volles Potenzial in einem zusammengeführten Unternehmen ausschöpfen“, sagte Dr. Alexander Zehnder, Chief Executive Officer von CureVac. „Die geplante Transaktion wird einige der besten mRNA-Wissenschaftler Europas zusammenbringen. Sie kann bedeutende Chancen für unsere gemeinsamen Forschungs-, Entwicklungs- und Produktionsplattformen schaffen und das zusammengeführte Unternehmen als weltweit führenden Anbieter von mRNA-basierten Medikamenten positionieren.“



Ausgewählte Geschäftsentwicklungen

Schutz geistiger Eigentumsrechte – Beilegung des Patentstreits mit Pfizer/BioNTech

CureVac und GSK erhalten insgesamt eine Zahlung in Höhe von 740 Millionen US-Dollar sowie eine Lizenzgebühr im einstelligen Prozentbereich auf den künftigen Verkaufserlös von COVID-19-Impfstoffen in den USA.

CureVac erhält von GSK zusätzlich 50 Millionen US-Dollar für die Monetarisierung eines Teils der US-Produktlizenzgebühren, die gemäß der bestehenden Lizenzvereinbarung vom 3. Juli 2024 fällig sind.

CureVac gewährt Pfizer/BioNTech eine nicht exklusive Lizenz zur Herstellung, Verwendung, Import in die USA und zum Verkauf von mRNA-basierten COVID-19- und/oder Influenza-Produkten, die nach Abschluss der Übernahme von CureVac durch BioNTech zu einer weltweiten Lizenz ausgeweitet wird.



Wachstumstreiber 2025

Onkologie

CTA-Freigabe durch die EMA für CVHNLC (sqNSCLC), CureVacs experimentelle Therapie zur Behandlung von nicht-kleinzelligen Plattenepithelkarzinomen der Lunge (sqNSCLC).

Die Daten aus Teil B der Phase-1-Studie für CVGBM (Glioblastom) und die Entscheidung über die Fortsetzung des Programms in Phase 2 liegen weiterhin im Zeitplan für das zweite Halbjahr 2025. Die Rekrutierung wurde im Q1 2025 abgeschlossen, und die Datenauswertung wird voraussichtlich mindestens 20 Patienten mit einer Nachbeobachtungszeit von mindestens sechs Monaten umfassen.

Infektionskrankheiten

Die Einreichung des IND-Antrags bei der FDA ist für das zweite Halbjahr 2025 geplant, und die Phase-1-Studie soll im ersten Halbjahr 2026 beginnen.

Finanzbericht für das zweite Quartal sowie das erste Halbjahr 2025

Cash-Position

Die Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente beliefen sich Ende Juni 2025 auf €392,7 Millionen, und verringerten sich damit im Vergleich zu €481,7 Millionen zu Ende 2024. Im ersten Halbjahr 2025 wurden die operativen Mittelabflüsse hauptsächlich für laufende Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten eingesetzt, um die Kandidaten in den Bereichen onkologische Präzisions-Immuntherapien und prophylaktische Impfstoffe voranzutreiben und CureVacs mRNA-Technologie weiterzuentwickeln. Der Mittelabfluss im ersten Halbjahr 2025 ging im Vergleich zum ersten Halbjahr 2024 deutlich zurück, was auf folgende Faktoren zurückzuführen ist:

der Vorjahreszeitraum war durch außerordentliche Zahlungen im Zusammenhang mit der Beendigung von Rohstoffverpflichtungen und der Zahlung eines Schiedsspruchs im Zusammenhang mit einer Contract Manufacturing Organization (CMO) für den COVID-19-Impfstoff der ersten Generation, CVnCoV, beeinflusst,

und die im Juli 2024 eingeleitete strategische Restrukturierung. CureVac hat den im Rahmen der strategischen Restrukturierung geplanten Personalabbau abgeschlossen, was zu einem Rückgang der Personalaufwendungen führte, während gleichzeitig weitere Kostensenkungen umgesetzt und die Kostendisziplin im gesamten Unternehmen verstärkt wurden.

Das Unternehmen bestätigt seine erwartete Cash-Runway bis ins Jahr 2028.



Umsatzerlöse

Die Umsatzerlöse beliefen sich in den drei bzw. sechs Monaten bis zum 30. Juni 2025 auf €1,2 Millionen bzw. auf €2,1 Millionen. Das entspricht einem Rückgang von €13,2 Millionen bzw. €24,7 Millionen, oder 91 % bzw. 92 % gegenüber €14,4 Millionen bzw. €26,8 Millionen für den gleichen Zeitraum des Jahres 2024.

Der Rückgang im Vergleich zum Vorjahr ist in erster Linie auf geringere Umsätze mit GSK nach der Umstrukturierung der Partnerschaft im Juli 2024 von einer Kooperations- in eine Lizenzvereinbarung sowie auf geringere Umsatzerlöse mit CRISPR Therapeutics zurückzuführen.

Für das am 30. Juni 2025 endende Halbjahr wurden Gesamterlöse in Höhe von €0,5 Millionen mit GSK und €1,6 Millionen mit CRISPR Therapeutics erzielt, verglichen mit €17,6 Millionen bzw. €9,2 Millionen im Vorjahreszeitraum.



Operatives Ergebnis

Der operative Verlust belief sich für die drei bzw. sechs Monate bis zum 30. Juni 2025 auf €61,7 Millionen bzw. €116,5 Millionen, was einem Rückgang von €11,9 Millionen bzw. €30,4 Millionen gegenüber €73,6 Millionen bzw. €146,9 Millionen für den gleichen Zeitraum im Jahr 2024 entspricht.

Der Rückgang gegenüber dem Vorjahr ist in erster Linie auf geringere Umsätze im Zusammenhang mit der Restrukturierung der GSK-Partnerschaft und auf die umgesetzten Kostensenkungsmaßnahmen zurückzuführen, die mit der strategischen Restrukturierung im Juli 2024 eingeleiteten wurden:

Die Umsatzkosten gingen im Vergleich zum Vorjahreszeitraum deutlich zurück, was auf die strategische Neuausrichtung im Zusammenhang mit der neuen Lizenzvereinbarung mit GSK zurückzuführen ist. Diese führte zu einer Anpassung der Aktivitäten der Organisation im Zusammenhang mit Forschung- und Entwicklung. Da die Fertigungsorganisation von CureVac ausschließlich die Forschungs- und Entwicklungs-Pipeline bedient, werden diese Kosten nach der Änderung nicht mehr als Umsatzkosten ausgewiesen. Darüber hinaus war der Vorjahreszeitraum durch außergewöhnliche Aufwendungen im Rahmen eines Schiedsspruchs für Aktivitäten im Bereich Contract Manufacturing Organization (CMO) im Zusammenhang mit dem COVID-19-Impfstoff der ersten Generation und durch Aufwendungen im Zusammenhang mit der Abschreibung von Rohstoffen, die im Rahmen früherer Kooperationsvereinbarungen erzielbar gewesen wären, belastet.

Aufwendungen für Forschung und Entwicklung stiegen in erster Linie aufgrund der Kosten der Fertigungsorganisation von CureVac, die – unter Berücksichtigung bereits realisierter Kosteneinsparungen im Rahmen der in 2024 eingeleiteten strategischen Restrukturierung – nun als Forschungs- und Entwicklungs-Aufwendungen und nicht mehr als Umsatzkosten ausgewiesen werden.

Die allgemeinen Verwaltungskosten stiegen im Vergleich zum Vorjahreszeitraum vor allem aufgrund höherer Rechtsberatungskosten und Dienstleistungen Dritter im Zusammenhang mit der geplanten Transaktion mit BioNTech. Der Anstieg wird teilweise durch geringere Personalaufwendungen infolge des im Rahmen der strategischen Restrukturierung durchgeführten Personalabbaus ausgeglichen.



Finanzergebnis (Finanzielle Erträge und Aufwendungen)

Das Nettofinanzergebnis für die drei bzw. sechs Monate bis zum 30. Juni 2025 belief sich auf €1,7 Millionen bzw. €4,9 Millionen, was einem Rückgang von €0,7 Millionen bzw. €0,9 Millionen gegenüber €2,4 Millionen bzw. €5,8 Millionen für den gleichen Zeitraum 2024 entspricht. Dieser Rückgang ist hauptsächlich auf höhere Wechselkursverluste zurückzuführen.



Verluste vor Steuern

Der Vorsteuerverlust betrug €60,0 Millionen bzw. €111,6 Millionen für die drei bzw. sechs Monate bis zum 30. Juni 2025, verglichen mit €71,2 Millionen bzw. €141,1 Millionen im gleichen Zeitraum 2024.









Über CureVac

CureVac (Nasdaq: CVAC) ist ein wegweisendes multinationales Biotech-Unternehmen, das im Jahr 2000 gegründet wurde, um die Technologie der Boten-RNA (mRNA) für die Anwendung in der Humanmedizin voranzutreiben. In mehr als zwei Jahrzehnten der Entwicklung, Optimierung und Herstellung dieses vielseitigen biologischen Moleküls für medizinische Zwecke hat CureVac grundlegende Schlüsseltechnologien eingeführt und verfeinert, die für die Produktion von mRNA-Impfstoffen gegen COVID-19 unerlässlich waren, und legt derzeit den Grundstein für die Anwendung von mRNA in neuen therapeutischen Bereichen mit hohem ungedecktem Bedarf. CureVac nutzt die mRNA-Technologie in Kombination mit fortschrittlichen Omics- und computergestützten Werkzeugen, um standardisierte und personalisierte Präzisions-Immuntherapie-Kandidaten zur Behandlung von Krebs zu entwerfen und zu entwickeln. Darüber hinaus entwickelt das Unternehmen Programme für prophylaktische Impfstoffe und Behandlungen, die den menschlichen Körper in die Lage versetzen, seine eigenen therapeutischen Proteine zu produzieren. CureVac hat seinen Hauptsitz in Tübingen, Deutschland, und unterhält außerdem Standorte in den Niederlanden, Belgien, der Schweiz und den USA. Weitere Informationen finden Sie unter www.curevac.com.





CureVac Medien- und Investor Relations-Kontakt

CureVac, Tübingen, Deutschland

T: +49 7071 9883-1298

M: +49 160 90 496949





Zukunftsgerichtete Aussagen von CureVac

Diese Pressemitteilung enthält Aussagen, die „zukunftsgerichtete Aussagen“ im Sinne des United States Private Securities Litigation Reform Act von 1995 darstellen, einschließlich Aussagen, die Meinungen, Erwartungen, Überzeugungen, Pläne, Ziele, Annahmen oder Prognosen der CureVac N.V. und/oder ihrer hundertprozentigen Tochtergesellschaften CureVac SE, CureVac Manufacturing GmbH, CureVac Inc., CureVac Swiss AG, CureVac Corporate Services GmbH, CureVac Belgium SA und CureVac Netherlands B.V. (nachfolgend „das Unternehmen“) hinsichtlich zukünftiger Ereignisse oder zukünftiger Ergebnisse ausdrücken, im Gegensatz zu Aussagen, die historische Fakten wiedergeben. Beispiele hierfür sind die Beilegung aller anhängigen Patentstreitigkeiten in den Vereinigten Staaten zwischen dem Unternehmen, Pfizer und BioNTech im Zusammenhang mit mRNA-basierten COVID-19-Impfstoffen, die Erwartungen des Unternehmens hinsichtlich des Ausgangs anhängiger Rechtsstreitigkeiten in anderen globalen Rechtsordnungen, der erwartete Abschluss des öffentlichen Umtauschangebots zwischen BioNTech und dem Unternehmen, die Erörterung der potenziellen Wirksamkeit der Impfstoff- und Behandlungskandidaten des Unternehmens sowie der Strategien des Unternehmens, der Finanzierungspläne, der Cash Runway Erwartungen, der Zeitpunkt und die Auswirkungen von Umstrukturierungen, Wachstumsmöglichkeiten und Marktwachstum. In einigen Fällen können Sie solche zukunftsgerichteten Aussagen an Begriffen wie „antizipieren“, „beabsichtigen“, „glauben“, „schätzen“, „planen“, „anstreben“, „projizieren“, „erwarten“, „können“, „werden“, „würden“, „könnten“, „potentiell“, „beabsichtigen“ oder „sollten“, dem Negativ dieser Begriffe oder ähnlichen Ausdrücken erkennen. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf den aktuellen Einschätzungen und Annahmen des Managements sowie auf Informationen, die dem Unternehmen derzeit zur Verfügung stehen. Diese zukunftsgerichteten Aussagen sind jedoch keine Garantie für die Leistung des Unternehmens, und Sie sollten sich nicht übermäßig auf solche Aussagen verlassen. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen vielen Risiken, Ungewissheiten und anderen variablen Umständen, einschließlich Risiken im Zusammenhang mit der angekündigten Transaktion zwischen BioNTech und dem Unternehmen, negativer weltweiter wirtschaftlicher Bedingungen sowie anhaltender Instabilität und Volatilität auf den weltweiten Finanzmärkten, der Fähigkeit, Finanzmittel zu erhalten, der Fähigkeit, aktuelle und zukünftige präklinische Studien und klinische Studien durchzuführen, dem Zeitplan, den Kosten und der Ungewissheit der behördlichen Zulassung, der Abhängigkeit von Dritten und Kooperationspartnern, der Fähigkeit, Produkte zu vermarkten, der Fähigkeit, Produkte herzustellen, der Fähigkeit, unsere Pipeline-Strategie umzusetzen, möglicher Änderungen der aktuellen und geplanten Gesetze, Vorschriften und Regierungspolitik, Druck durch zunehmenden Wettbewerb und Konsolidierung in der Branche des Unternehmens, der Auswirkungen der COVID-19-Pandemie auf das Geschäft und die Betriebsergebnisse des Unternehmens, der Fähigkeit, das Wachstum zu bewältigen, der Fähigkeit effektive interne Kontrollen zu implementieren, zu erhalten und zu verbessern, der Abhängigkeit von Schlüsselpersonal, der Abhängigkeit vom Schutz des geistigen Eigentums, der Fähigkeit, für die Sicherheit der Patienten zu sorgen, Schwankungen der Betriebsergebnisse aufgrund der Auswirkungen von Wechselkursen, der Verzögerungen bei Gerichtsverfahren, der Auswirkung nachteiliger Vergleiche oder anderer gerichtlicher Ergebnisse und anderen wichtigen Faktoren, die unter der Überschrift „Risikofaktoren“ im Jahresbericht des Unternehmens auf dem 20-F-Formular, eingereicht bei der U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) am 11. April 2025, erörtert werden, wobei diese Faktoren von Zeit zu Zeit in anderen Einreichungen bei der SEC aktualisiert werden können. Solche Risiken und Ungewissheiten können dazu führen, dass die Aussagen ungenau sind, und die Leser werden davor gewarnt, sich unhinterfragt auf solche Aussagen zu verlassen. Viele dieser Risiken liegen außerhalb der Kontrolle des Unternehmens und könnten dazu führen, dass sich die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von denen unterscheiden, die das Unternehmen erwartet. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen sind nur zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Dokuments gültig. Das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, und lehnt es ausdrücklich ab, solche Aussagen zu aktualisieren oder die Ergebnisse von Revisionen solcher Aussagen öffentlich bekannt zu geben, um zukünftige Ereignisse oder Entwicklungen widerzuspiegeln, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.

Für weitere Informationen verweisen wir auf die Berichte und Dokumente des Unternehmens, die bei der SEC eingereicht wurden. Sie können diese Dokumente über EDGAR auf der Website der SEC unter www.sec.gov abrufen.





Cash and Condensed Consolidated Profit and Loss Data

(in € millions) December 31, 2024 June 30, 2025 Cash and Cash Equivalents 481.7 392.7 Three months ended June 30, (in € millions) 2024 2025 Revenue 14.4 1.2 Cost of Sales, R&D, SG&A, Other Operating Expenses & Other Operating Income -88.0 -62.9 Operating Result -73.6 -61.7 Financial Result 2.4 1.7 Pre-Tax Loss -71.2 -60.0