EQS-News: DN Deutsche Nachhaltigkeit mit deutlichem EBIT-Anstieg im 1. Halbjahr 2025

DN Deutsche Nachhaltigkeit mit deutlichem EBIT-Anstieg im 1. Halbjahr 2025



DN Deutsche Nachhaltigkeit mit deutlichem EBIT-Anstieg im 1. Halbjahr 2025

Frankfurt am Main, 15. August 2025 – Die DN Deutsche Nachhaltigkeit AG (ISIN DE000A3DW408, „Deutsche Nachhaltigkeit“) veröffentlicht ausgewählte Kennzahlen aus dem ersten Halbjahr 2025. Das EBIT stieg im Vergleich zum Vorjahr von 3,6 Mio. EUR auf 5,7 Mio. EUR. Der Jahresüberschuss bezifferte sich zum Halbjahresende 2025 auf 3,5 Mio. EUR, nachdem er im Vorjahreszeitraum 5,5 Mio. EUR betrug.

Im ersten Halbjahr konnte die Deutsche Nachhaltigkeit bedeutende Meilensteine im operativen Geschäft erzielen. So hat der Impact Investor sein Beteiligungsportfolio mit der Save the Water Holding AG weiter ausgebaut. Save the Water entwickelt unter dem Markennamen „SOAPEYA“ ein Handreinigungsmittel, das eine volle hygienische Wirksamkeit ohne die Verwendung von Wasser gewährleistet. Damit leistet das Unternehmen einen bedeutenden Beitrag zur Verbesserung der Gesundheitsversorgung in Krisen- und Dürreregionen. Für das laufende zweite Halbjahr 2025 plant die Deutsche Nachhaltigkeit den zeitnahen weiteren Ausbau ihres Impact-Beteiligungsportfolios. Entsprechende Investmentprozesse sind in einem fortgeschrittenen Stadium.

Ole Nixdorff, CEO der Deutschen Nachhaltigkeit: „Wir blicken auf ein operativ starkes erstes Halbjahr zurück, dies spiegelt sich auch im deutlichen Anstieg unseres EBIT wider. Mit der Save the Water Holding konnten wir ein weiteres attraktives Unternehmen, das einen deutlich positiven Einfluss auf die Gesellschaft und Umwelt hat, in unser Portfolio aufnehmen. Mit unserem neu implementierten, einzigartigen Impact Investment Prozess konnten wir zudem unsere starke Positionierung als Pure-Play Impact Investor am Markt untermauern.“

Der vollständige Halbjahresabschluss ist ab 18. August auf der Website der Deutschen Nachhaltigkeit verfügbar.

Über DN Deutsche Nachhaltigkeit

Die DN Deutsche Nachhaltigkeit investiert in Impact-Unternehmen mit hohen Wachstumschancen in Zukunftsbranchen wie AI, Mobilität, zirkuläre Ökonomie, Ernährung, Gesundheit und Energie und begleitet diese bei erfolgreichen Börsengängen. Dabei ist die Deutsche Nachhaltigkeit einer der führenden Anbieter bei der Beratung von Börsengängen und Kapitalmarkttransaktionen und verbindet schnell wachsende ESG-Unternehmen mit internationalen institutionellen Investoren. Die Deutsche Nachhaltigkeit verfolgt somit eine nachhaltige und börsenrelevante Strategie und berät ihre Portfoliopartner bankenunabhängig zu allen Instrumenten des Kapitalmarktes.

