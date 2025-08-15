EQS-News: HMS Bergbau mit erfolgreicher Hauptversammlung 2025

EQS-News: HMS Bergbau AG / Schlagwort(e): Hauptversammlung

HMS Bergbau mit erfolgreicher Hauptversammlung 2025



15.08.2025 / 11:58 CET/CEST

CORPORATE NEWS

HMS Bergbau mit erfolgreicher Hauptversammlung 2025

Berlin, 15. August 2025: Die HMS Bergbau AG (ISIN: DE0006061104, WKN: 606110), ein führendes unabhängiges Rohstoffhandels- und -vermarktungsunternehmen aus Deutschland, hat gestern erfolgreich ihre ordentliche Hauptversammlung für das Geschäftsjahr 2024 durchgeführt. Die Hauptversammlung fand virtuell statt. Die Aktionäre der Gesellschaft haben sämtlichen Tagesordnungspunkten mit großer Mehrheit von mehr als 99 % der Stimmen zugestimmt. Unter anderem wurde Herr Henry Werkmeister, Geschäftsführer der HW-Beratungs GmbH, neu in den Aufsichtsrat von HMS gewählt. Er folgt auf Patrick Brandl, der planmäßig mit dem Ende der Hauptversammlung aus dem Aufsichtsrat ausgeschieden ist.

Auf der Hauptversammlung waren insgesamt rund 76 % des Aktienkapitals vertreten. Details zur Hauptversammlung sowie die vollständigen Abstimmungsergebnisse sind auf der Website der HMS Bergbau AG www.hms-ag.com im Bereich Investor Relations abrufbar.

Über HMS Bergbau AG:

Die HMS Bergbau AG zählt zu eine der führenden unabhängigen Rohstoffhandels- und Vermarktungsgesellschaften in Deutschland. Ihr Schwerpunkt liegt auf dem internationalen Handel mit Rohstoffen wie Kohleprodukten, Öl und Gas, Zement, Erzen und anderen Produkten. Zu ihren Kunden gehören namhafte Industrieunternehmen sowie Energiehändler und -produzenten, die weltweit und termingerecht beliefert werden. Mit Aktivitäten in Asien, Afrika und Europa verfügt die HMS Bergbau AG zudem über hochwertige Rohstoffreserven und ein weitreichendes globales Netzwerk.

Unternehmenskontakt:

HMS Bergbau AG

An der Wuhlheide 232

12459 Berlin

T.: +49 (30) 65 66 81-0

F: +49 (30) 65 66 81-15

E-Mail: info@hms-ag.com

URL: www.hms-ag.com

Investor Relations Manager:

edicto GmbH

Doron Kaufmann / Ralf Droz

T: +49 69 905 505 53

E-Mail: hms-bergbau@edicto.de

