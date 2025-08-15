EQS-News: The Payments Group Holding – Anlauf der strategischen Kooperation mit Bluecode technisch und wirtschaftlich erfolgreich
- Nahezu weltweit einsatzfähige Payment-App eines führenden europäischen mobilen Zahlungsdienstes mit rund 160 Millionen Akzeptanzstellen
- Zusammenarbeit mit internationalen Netzwerken wie Alipay+ und Discover Global Network sowie Mitgliedschaft in der European Mobile Payment Systems Association (EMPSA)
- Start umfangreicher Marketingkampagnen, darunter das neue „Travel Wallet“
Frankfurt am Main, 15. August 2025
– Die strategische Kooperation zwischen der The Payments Group (TPG) und Bluecode, einem führenden europäischen Bezahlsystem, ist erfolgreich angelaufen. Die TPG hat eine hoch skalierbare, nahtlos in die Bluecode-App integrierte Softwarelösung bereitgestellt, die mit internationalen Zahlungsdiensten wie Alipay+ interoperabel ist. Während der Anlaufphase wurden technische Herausforderungen gelöst sowie Systeme und Prozesse optimiert.
Schon in den ersten Wochen verzeichnete die Prepaid-Lösung der TPG eine erfreulich hohe Zahl an Nutzern, die ihr für Bluecode-Zahlungen nutzbares Wallet bei der Calida Financial Ltd., einer TPG-Gesellschaft, mit Guthaben aufgeladen haben – noch bevor die aktive Vermarktung begann. Nun starten die Partner mit den vorbereiteten, breit angelegten Marketingkampagnen. Die mit der Calida-Prepaid-Lösung realisierte, attraktive globale Bezahlmöglichkeit wird dabei unter anderem als „Travel Wallet“ für Vielreisende positioniert und erschließt so neue Einsatzmöglichkeiten außerhalb des etablierten Bluecode-Akzeptanznetzwerks.
Die The Payments Group Holding (PGH) wurde 2012 gegründet und im August 2024 umfirmiert. Im selben Monat vereinbarte PGH die Übernahme von vier kooperierenden FinTech- und PayTech-Unternehmen, die gemeinsam die The Payments Group bilden. Nach der bereits erteilten, mutmaßlich abschließenden Zustimmung der MFSA wird das Closing der Transaktion in den kommenden Monaten erwartet.
