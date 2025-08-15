Werbung ausblenden

EQS-News: The Payments Group Holding – Anlauf der strategischen Kooperation mit Bluecode technisch und wirtschaftlich erfolgreich

EQS Group · Uhr

EQS-News: The Payments Group Holding GmbH & Co. KGaA / Schlagwort(e): Markteinführung/Joint Venture
The Payments Group Holding – Anlauf der strategischen Kooperation mit Bluecode technisch und wirtschaftlich erfolgreich

15.08.2025 / 11:35 CET/CEST
  • Nahezu weltweit einsatzfähige Payment-App eines führenden europäischen mobilen Zahlungsdienstes mit rund 160 Millionen Akzeptanzstellen
  • Zusammenarbeit mit internationalen Netzwerken wie Alipay+ und Discover Global Network sowie Mitgliedschaft in der European Mobile Payment Systems Association (EMPSA)
  • Start umfangreicher Marketingkampagnen, darunter das neue „Travel Wallet“

Frankfurt am Main, 15. August 2025

– Die strategische Kooperation zwischen der The Payments Group (TPG) und Bluecode, einem führenden europäischen Bezahlsystem, ist erfolgreich angelaufen. Die TPG hat eine hoch skalierbare, nahtlos in die Bluecode-App integrierte Softwarelösung bereitgestellt, die mit internationalen Zahlungsdiensten wie Alipay+ interoperabel ist. Während der Anlaufphase wurden technische Herausforderungen gelöst sowie Systeme und Prozesse optimiert.

Schon in den ersten Wochen verzeichnete die Prepaid-Lösung der TPG eine erfreulich hohe Zahl an Nutzern, die ihr für Bluecode-Zahlungen nutzbares Wallet bei der Calida Financial Ltd., einer TPG-Gesellschaft, mit Guthaben aufgeladen haben – noch bevor die aktive Vermarktung begann. Nun starten die Partner mit den vorbereiteten, breit angelegten Marketingkampagnen. Die mit der Calida-Prepaid-Lösung realisierte, attraktive globale Bezahlmöglichkeit wird dabei unter anderem als „Travel Wallet“ für Vielreisende positioniert und erschließt so neue Einsatzmöglichkeiten außerhalb des etablierten Bluecode-Akzeptanznetzwerks.

Die The Payments Group Holding (PGH) wurde 2012 gegründet und im August 2024 umfirmiert. Im selben Monat vereinbarte PGH die Übernahme von vier kooperierenden FinTech- und PayTech-Unternehmen, die gemeinsam die The Payments Group bilden. Nach der bereits erteilten, mutmaßlich abschließenden Zustimmung der MFSA wird das Closing der Transaktion in den kommenden Monaten erwartet.

Sprache:Deutsch
Unternehmen:The Payments Group Holding GmbH & Co. KGaA
Senckenberganlage 21
60325 Frankfurt am Main
Deutschland
Telefon:+49 69 348690520
Fax:+49 69 348690529
E-Mail:ir@tpgholding.com
Internet:https://tpgholding.com/
ISIN:DE000A1MMEV4
WKN:A1MMEV
Indizes:Scale 30
Börsen:Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt (Scale), Hamburg, Tradegate Exchange
The Payments Group
