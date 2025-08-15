Globales Abkommen gegen Plastikmüll vorerst gescheitert
dpa-AFX · Uhr
GENF (dpa-AFX) - Die geplante Einigung auf ein globales Abkommen gegen Plastikmüll ist vorerst nicht zustande gekommen. Rund 180 Länder konnten sich nach einem dreijährigen Prozess bei den Abschlussverhandlungen in Genf nicht auf einen Vertragstext einigen, wie mehrere Delegationen am Freitagmorgen im Plenum deutlich machten./oe/DP/zb
onvista Premium-Artikel
Rheinmetall, Renk und HensoldtDie drei deutschen Rüstungs-Aktien im großen Chart-Checkgestern, 15:30 Uhr · onvista
Palantir-Gründer Peter Thiel investierte frühBullish startet furios an der Börse - so laufen die Geschäfte der Krypto-Plattformgestern, 12:18 Uhr · onvista
Trading-ImpulsDeutsche Immobilien-Aktie hat 30 Prozent Kurspotenzial – wenn der Ausbruch gelingt12. Aug. · onvista
Das könnte dich auch interessieren
POLITIK/ROUNDUP: Scheitern möglich: Ringen um globales Plastikmüll-Abkommengestern, 14:37 Uhr · dpa-AFX
ROUNDUP: UN-Vertrag gegen Plastikmüll auf Messers Schneidegestern, 06:35 Uhr · dpa-AFX
ROUNDUP: Globales Abkommen gegen Plastikmüll vorerst gescheitertheute, 06:52 Uhr · dpa-AFX
ROUNDUP: Einigung auf UN-Plastikmüll-Vertrag bleibt ungewissheute, 06:35 Uhr · dpa-AFX
Keine Einigung auf UN-Vertrag gegen Plastikmüll in Sicht13. Aug. · dpa-AFX