Globales Abkommen gegen Plastikmüll vorerst gescheitert

dpa-AFX · Uhr

GENF (dpa-AFX) - Die geplante Einigung auf ein globales Abkommen gegen Plastikmüll ist vorerst nicht zustande gekommen. Rund 180 Länder konnten sich nach einem dreijährigen Prozess bei den Abschlussverhandlungen in Genf nicht auf einen Vertragstext einigen, wie mehrere Delegationen am Freitagmorgen im Plenum deutlich machten./oe/DP/zb

