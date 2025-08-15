Werbung ausblenden

Pressestimme: 'Nürnberger Nachrichten' zu gefühltem Verschwinden der Sommerpause

dpa-AFX · Uhr

NÜRNBERG (dpa-AFX) - "Nürnberger Nachrichten" zu gefühltem Verschwinden der Sommerpause:

"Heute kehrt niemals wirkliche Ruhe ein - weder für die Politiker noch für uns Bürger. Atemlos verfolgen wir jeden Tag, was das mächtigste Irrlicht der Welt in Washington von sich gibt. Trump scheint übrigens der einzige, der es sich leisten kann, einen guten Teil seiner Zeit bei bester Laune auf dem Golfplatz zu verbringen."/DP/jha

