Putin macht vor Gipfel Zwischenstopp in Russisch-Fernost

dpa-AFX · Uhr

MAGADAN (dpa-AFX) - Auf dem Weg zum Gipfeltreffen mit US-Präsident Donald Trump in Alaska hat der russische Staatschef Wladimir Putin das Gebiet Magadan im Fernen Osten seines Riesenreichs besucht. Der Kremlchef nutze die Gelegenheit solcher Fernreisen auch, um sich um die russischen Regionen zu kümmern, kommentierte sein Sprecher Dmitri Peskow.

Magadan liegt Luftlinie etwa 6.000 Kilometer östlich von Moskau. Das dünn besiedelte Gebiet am Ochotskischen Meer hat historisch einen traurigen Ruf als Ort von Lagern und Gefängnissen. Es lebt heute von Bergbau und Fischfang. Putin sollte in der Gebietshauptstadt Magadan eine Fabrik, Sport- und Kulturzentren besuchen, wie die staatliche Nachrichtenagentur Tass meldete.

Danach sind es noch gut 3.000 Kilometer Flug bis nach Anchorage, in die größte Stadt des nördlichen US-Bundesstaates Alaska. Dort soll das Treffen mit Trump stattfinden, bei dem es vor allem um Russlands Krieg gegen die Ukraine gehen soll. Wegen der Zeitverschiebung beginnt der Gipfel nach mitteleuropäischer Sommerzeit am späten Freitagabend./fko/DP/men

