US-Unternehmen fahren Produktion im Juli etwas herunter

Washington (Reuters) - Die US-Unternehmen haben ihre Produktion zu Beginn der zweiten Jahreshälfte überraschend gedrosselt.

Industrie, Versorger und Bergbau stellten im Juli zusammen 0,1 Prozent weniger her als im Vormonat, wie die US-Notenbank Federal Reserve am Freitag mitteilte. Von der Nachrichtenagentur Reuters befragte Experten hatten mit einer Stagnation gerechnet, nach einem Zuwachs von 0,4 Prozent im Juni.

Die Industrie allein hielt ihre Produktion im Juli stabil. Fachleute hatten hier einen Rückgang von 0,1 Prozent erwartet, nach aufwärts revidiert plus 0,3 Prozent im Juni. Auf den Industriebereich entfallen in den USA gut zehn Prozent der Wirtschaftsleistung.

