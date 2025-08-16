Werbung ausblenden

Kreml spricht von positivem Gespräch auf Gipfel

dpa-AFX · Uhr

ANCHORAGE (dpa-AFX) - Der Kreml wertet das Gipfeltreffen von Russlands Staatschef Wladimir Putin mit US-Präsident Donald Trump in Alaska positiv. "Ein wirklich sehr positives Gespräch, und das haben beide Präsidenten gesagt", sagte Kremlsprecher Dmitri Peskow, wie die Nachrichtenagentur Interfax meldete. "Das ist genau das Gespräch, dass es erlaubt, weiter zuversichtlich gemeinsam den Weg der Suche nach Lösungsmöglichkeiten zu gehen."

Obwohl die Staatschefs bei einem gemeinsamen Presseauftritt keine konkreten Ergebnisse verkündeten, sprach Peskow davon, es seien "umfassende Erklärungen" abgegeben worden. Deshalb sei entschieden worden, keine Journalistenfragen zuzulassen./fko/DP/zb

Werbung ausblenden

onvista Premium-Artikel

Rheinmetall, Renk und Hensoldt
Die drei deutschen Rüstungs-Aktien im großen Chart-Check14. Aug. · onvista
Die drei deutschen Rüstungs-Aktien im großen Chart-Check
Palantir-Gründer Peter Thiel investierte früh
Bullish startet furios an der Börse - so laufen die Geschäfte der Krypto-Plattform14. Aug. · onvista
Das Bullish-Logo auf einem Smartphone
Trading-Impuls
Deutsche Immobilien-Aktie hat 30 Prozent Kurspotenzial – wenn der Ausbruch gelingt12. Aug. · onvista
Deutsche Immobilien-Aktie hat 30 Prozent Kurspotenzial – wenn der Ausbruch gelingt
Weitere Artikel

Das könnte dich auch interessieren

Weitere Artikel
Werbung ausblenden