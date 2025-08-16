Kreml spricht von positivem Gespräch auf Gipfel
dpa-AFX · Uhr
ANCHORAGE (dpa-AFX) - Der Kreml wertet das Gipfeltreffen von Russlands Staatschef Wladimir Putin mit US-Präsident Donald Trump in Alaska positiv. "Ein wirklich sehr positives Gespräch, und das haben beide Präsidenten gesagt", sagte Kremlsprecher Dmitri Peskow, wie die Nachrichtenagentur Interfax meldete. "Das ist genau das Gespräch, dass es erlaubt, weiter zuversichtlich gemeinsam den Weg der Suche nach Lösungsmöglichkeiten zu gehen."
Obwohl die Staatschefs bei einem gemeinsamen Presseauftritt keine konkreten Ergebnisse verkündeten, sprach Peskow davon, es seien "umfassende Erklärungen" abgegeben worden. Deshalb sei entschieden worden, keine Journalistenfragen zuzulassen./fko/DP/zb
