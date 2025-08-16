Werbung ausblenden

Meloni: Sicherheitsklausel für Ukraine nach Nato-Vorbild

dpa-AFX · Uhr

ROM (dpa-AFX) - Die italienische Ministerpräsidentin Giorgia Meloni zeigt sich nach dem Treffen zwischen US-Präsidenten Donald Trump und Kremlchef Wladimir Putin verhalten optimistisch: Eine Einigung zum Ukraine-Krieg sei kompliziert, aber endlich möglich, teilte sie mit. Zuvor hatte US-Präsident Donald Trump den ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj und europäische Verbündete über sein Gespräch mit Kremlchef Wladimir Putin informiert.

Entscheidend seien robuste Sicherheitsgarantien, um neue russische Angriffe zu verhindern, teilte Meloni mit. "Nur solide und glaubwürdige Garantien in dieser Hinsicht können neue Kriege und Aggressionen verhindern", so Meloni.

Dafür habe Trump die italienische Idee einer kollektiven Sicherheitsklausel nach dem Vorbild von Artikel fünf der Nato aufgegriffen, teilte Meloni mit. Diese würde es der Ukraine Meloni zufolge ermöglichen, auf die Unterstützung aller ihrer Partner, einschließlich der USA, zu zählen, die bereit sind, im Falle eines erneuten Angriffs zu intervenieren. "Die europäischen Staaten stehen in dieser Verhandlungsphase weiterhin geschlossen hinter der Ukraine", teilte Meloni mit.

Der Weg zum Frieden sei nicht einfach, aber es sei wichtig, dass er eingeschlagen wurde. Auf X schrieb sie: "Endlich gibt es einen Hoffnungsschimmer für Friedensgespräche". Die Ministerpräsidentin bekräftigte auch, dass nur die Ukraine über die Bedingungen und ihr Territorium verhandeln könne./scr/DP/nas

