Merz informiert Kabinett über Stand nach Alaska-Gipfel
dpa-AFX · Uhr
BERLIN (dpa-AFX) - Bundeskanzler Friedrich Merz hat das Bundeskabinett über den Stand nach dem Alaska-Gipfel von US-Präsident Donald Trump und dem russischen Präsidenten Wladimir Putin informiert. Das verlautete aus Regierungskreisen. Trump hatte nach dem Gipfel die europäischen Partner über den Inhalt des Gesprächs mit Putin informiert. Merz habe den Kreis im Anschluss zu einer Nachbesprechung eingeladen, in der eine gemeinsame Linie zu weiteren Schritten in einem Friedensprozess für die Ukraine abgestimmt worden sei, hieß es. Anschließend habe er das Bundeskabinett informiert.
Über konkrete Inhalte der Gespräche wurde nichts bekannt./hoe/DP/nas
onvista Premium-Artikel
Rheinmetall, Renk und HensoldtDie drei deutschen Rüstungs-Aktien im großen Chart-Check14. Aug. · onvista
Palantir-Gründer Peter Thiel investierte frühBullish startet furios an der Börse - so laufen die Geschäfte der Krypto-Plattform14. Aug. · onvista
Trading-ImpulsDeutsche Immobilien-Aktie hat 30 Prozent Kurspotenzial – wenn der Ausbruch gelingt12. Aug. · onvista
Das könnte dich auch interessieren
Weniger HürdenBundesfinanzministerium will private Investitionen erleichterngestern, 15:34 Uhr · dpa-AFX
Treffen zum UkrainekriegTrumps Gipfel mit Putin endet ohne Waffenruhe-Ankündigungeheute, 06:05 Uhr · dpa-AFX
Rüstungsfirma Renk: Könnten Lieferstopp nach Israel umgehen13. Aug. · dpa-AFX
Deutschland gibt 500 Millionen Dollar für ukrainische Verteidigung14. Aug. · dpa-AFX
Trump stellt neue Zölle auf Stahl und Halbleiter in Aussichtgestern, 16:05 Uhr · dpa-AFX