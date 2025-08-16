Nächstes Treffen in Moskau? Trump will sich nicht festlegen
dpa-AFX · Uhr
ANCHORAGE (dpa-AFX) - US-Präsident Donald Trump und Kremlchef Wladimir Putin haben unverbindlich über ein weiteres Treffen gesprochen - vielleicht sogar in Russland. Bei einem gemeinsamen Pressestatement dankte Trump Putin und sagte, dass sie sich "bald wieder sprechen" würden, wahrscheinlich sogar "bald wiedersehen", bevor der russische Präsident zum Erstaunen Trumps nachschob: "Nächstes Mal in Moskau." Der US-Präsident wollte sich darauf allerdings nicht festhalten. "Das ist interessant. Das wird mir wohl etwas Ärger einbringen", sagte er und grinste, bevor er nachschob: "Ich könnte mir vorstellen, dass das passiert."/ngu/DP/zb
