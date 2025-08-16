Putin lobt Gespräch mit Trump als konstruktiv

ANCHORAGE (dpa-AFX) - Der russische Präsident Wladimir Putin hat nach dem Treffen mit seinem US-Kollegen Donald Trump in Alaska ein positives Fazit des Gipfels gezogen. Die Gespräche seien konstruktiv und inhaltsreich verlaufen, sagte Putin in Anchorage bei einer Pressekonferenz, bei der er zuerst das Wort erhielt. "Wir haben mit Herrn Trump gute direkte Kontakte aufgebaut", sagte Putin. Die Verhandlungen dauerten demnach 2 Stunden und 45 Minuten./mau/DP/zb