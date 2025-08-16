Werbung ausblenden

Selenskyj berichtet von kleineren Erfolgen im Osten

dpa-AFX · Uhr

KIEW (dpa-AFX) - Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat nach einem Treffen mit Armeechef Olexander Syrskyj von kleineren Erfolgen seiner Truppen im Osten des Landes berichtet. Vor allem in der Region Donezk seien bereits zwei Tage hintereinander nicht näher beschriebene Fortschritte in der Umgebung der Orte Dobropylija und Pokrowsk gemacht worden. Schon am Vortag hatten ukrainische Medien berichtet, dass es bei Pokrowsk gelungen sei, russische Attacken abzuwehren und im Gegenangriff Gelände zurückzuerobern. Die Angaben ließen sich jedoch nicht unabhängig überprüfen.

Selenskyj warnte zugleich vor möglichen russischen Gegenschlägen. "Angesichts der politischen und diplomatischen Lage in der Ukraine und in Kenntnis russischer Hinterlist gehen wir davon aus, dass die russische Armee in den kommenden Tagen versuchen wird, den Druck und die Angriffe auf ukrainische Stellungen zu verstärken, um günstigere politische Bedingungen für Gespräche mit globalen Akteuren zu schaffen", schrieb Selenskyj auf der Plattform X.

Die ukrainischen Militärs verfolgten die Bewegungen russischer Truppen und seien bereit, auch asymmetrisch auf Vorstöße zu reagieren./cha/DP/mis

