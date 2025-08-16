Trump und Putin sagen nichts Konkretes zur Ukraine

ANCHORAGE (dpa-AFX) - US-Präsident Donald Trump und der russische Staatschef Wladimir Putin haben sich nach ihrem Gipfel in Alaska kaum zu dem angekündigten Hauptthema Ukraine-Krieg geäußert. Von einer möglichen Waffenruhe war bei einem kurzen Presseauftritt in Anchorage nicht die Rede.

Putin sprach von Vereinbarungen, die Ausgangspunkt für eine Lösung des Ukraine-Konflikts sein könnten. Details nannte er nicht. Der Konflikt sei aber eines der zentralen Themen des Gipfels gewesen, sagte er.

Trump sprach davon, dass der Krieg beendet werden müsse. Putin wolle dies genauso wie er, sagte er. Er kündigte an, dass er mit den Nato-Partnern und mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj telefonieren werde./fko/DP/zb