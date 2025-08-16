Werbung ausblenden

Trump und Putin sagen nichts Konkretes zur Ukraine

dpa-AFX · Uhr

ANCHORAGE (dpa-AFX) - US-Präsident Donald Trump und der russische Staatschef Wladimir Putin haben sich nach ihrem Gipfel in Alaska kaum zu dem angekündigten Hauptthema Ukraine-Krieg geäußert. Von einer möglichen Waffenruhe war bei einem kurzen Presseauftritt in Anchorage nicht die Rede.

Putin sprach von Vereinbarungen, die Ausgangspunkt für eine Lösung des Ukraine-Konflikts sein könnten. Details nannte er nicht. Der Konflikt sei aber eines der zentralen Themen des Gipfels gewesen, sagte er.

Trump sprach davon, dass der Krieg beendet werden müsse. Putin wolle dies genauso wie er, sagte er. Er kündigte an, dass er mit den Nato-Partnern und mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj telefonieren werde./fko/DP/zb

Werbung ausblenden

onvista Premium-Artikel

Rheinmetall, Renk und Hensoldt
Die drei deutschen Rüstungs-Aktien im großen Chart-Check14. Aug. · onvista
Die drei deutschen Rüstungs-Aktien im großen Chart-Check
Palantir-Gründer Peter Thiel investierte früh
Bullish startet furios an der Börse - so laufen die Geschäfte der Krypto-Plattform14. Aug. · onvista
Das Bullish-Logo auf einem Smartphone
Trading-Impuls
Deutsche Immobilien-Aktie hat 30 Prozent Kurspotenzial – wenn der Ausbruch gelingt12. Aug. · onvista
Deutsche Immobilien-Aktie hat 30 Prozent Kurspotenzial – wenn der Ausbruch gelingt
Weitere Artikel

Das könnte dich auch interessieren

Weitere Artikel
Werbung ausblenden