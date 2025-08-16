Trump und Putin sagen nichts Konkretes zur Ukraine
dpa-AFX · Uhr
ANCHORAGE (dpa-AFX) - US-Präsident Donald Trump und der russische Staatschef Wladimir Putin haben sich nach ihrem Gipfel in Alaska kaum zu dem angekündigten Hauptthema Ukraine-Krieg geäußert. Von einer möglichen Waffenruhe war bei einem kurzen Presseauftritt in Anchorage nicht die Rede.
Putin sprach von Vereinbarungen, die Ausgangspunkt für eine Lösung des Ukraine-Konflikts sein könnten. Details nannte er nicht. Der Konflikt sei aber eines der zentralen Themen des Gipfels gewesen, sagte er.
Trump sprach davon, dass der Krieg beendet werden müsse. Putin wolle dies genauso wie er, sagte er. Er kündigte an, dass er mit den Nato-Partnern und mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj telefonieren werde./fko/DP/zb
onvista Premium-Artikel
Rheinmetall, Renk und HensoldtDie drei deutschen Rüstungs-Aktien im großen Chart-Check14. Aug. · onvista
Palantir-Gründer Peter Thiel investierte frühBullish startet furios an der Börse - so laufen die Geschäfte der Krypto-Plattform14. Aug. · onvista
Trading-ImpulsDeutsche Immobilien-Aktie hat 30 Prozent Kurspotenzial – wenn der Ausbruch gelingt12. Aug. · onvista
Das könnte dich auch interessieren
Ukraine attackiert erneut russische Ölindustriegestern, 10:38 Uhr · dpa-AFX
Ukraine greift Hafen im russischen Wolgadelta mit Drohnen angestern, 16:33 Uhr · dpa-AFX
ROUNDUP 3: Trump beschwichtigt Ukraine vor Gipfel mit Putingestern, 17:02 Uhr · dpa-AFX
'We stand with Ukraine' - Protest in Alaska vor Gipfelgestern, 07:02 Uhr · dpa-AFX
Generalstab der Ukraine: Situation bei Pokrowsk stabilisiert14. Aug. · dpa-AFX