US-Senator Graham: Dreier-Gipfel könnte Frieden vor Weihnachten bringen

dpa-AFX · Uhr

WASHINGTON (dpa-AFX) - US-Senator Lindsey Graham hält einen Frieden in der Ukraine noch vor Weihnachten für möglich. Das sagte der republikanische Politiker dem Sender Fox News nach dem Treffen zwischen US-Präsident Donald Trump und Russlands Staatschef Wladimir Putin in Alaska.

Demnach könnte es bei einem Dreier-Gipfel zwischen Trump, Putin und dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj zum Durchbruch kommen. Dass Putin einem solchen Treffen Trumps Darstellung zufolge zugestimmt habe, sei der größte Erfolg des Treffens in Alaska, so Graham.

Moskau: Dreier-Gipfel war kein Thema

"Wenn wir so ein Treffen haben, denke ich, dass es einen anständigen und gerechtes Ende dieses Krieges noch deutlich vor Weihnachten geben wird", so Graham weiter. Wenn es nicht zu dem Dreier-Gipfel kommen sollte, müsse Trump schwere Konsequenzen ziehen gegen Putin und "diejenigen, die sein Öl und Gas kaufen".

Moskau hatte allerdings nach dem Treffen in Alaska rasch klargestellt, dass es keine Absprache über einen Dreier-Gipfel gegeben habe. Ein Dreier-Treffen mit dem ukrainischen Staatsoberhaupt Wolodymyr Selenskyj sei kein Thema gewesen, sagte Putins außenpolitischer Berater, Juri Uschakow, dem russischen Staatsfernsehen./cmy/DP/nas

