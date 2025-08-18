EQS-News: AGRANA expandiert: Erwerb des slowenischen Lebensmittelunternehmens Mercator-Emba

EQS-News: AGRANA Beteiligungs-Aktiengesellschaft / Schlagwort(e): Expansion

AGRANA expandiert: Erwerb des slowenischen Lebensmittelunternehmens Mercator-Emba



Der Lebensmittelkonzern AGRANA erweitert seine Präsenz in Europa durch den Erwerb von Mercator-Emba d.o.o. („EMBA“), einem führenden slowenischen Lebensmittelhersteller für die Systemgastronomie (Food Service), für Lebensmittelverarbeiter und den Lebensmitteleinzelhandel. EMBA zeichnet sich durch sein spezielles Know-how in der Produktentwicklung und Produktion von Sirupen und Dessert-Toppings aus, dessen Produkte vor allem nach Zentral-, Süd- und Osteuropa geliefert werden.

Der EMBA-Unternehmenssitz befindet sich etwa 30 km südwestlich von Ljubljana, beschäftigt rund 100 Mitarbeiter und erzielte im Geschäftsjahr 2024 einen Umsatz von rund 30 Mio. €.

Der Kauf erfolgt vorbehaltlich der Zustimmung durch die zuständigen Wettbewerbs- und Regulierungsbehörden.

„Der Erwerb von Mercator-Emba eröffnet AGRANA zusätzliche Absatzmärkte sowie Zugang zu neuen Kundensegmenten im wachsenden Bereich des Food Service-Geschäfts. Das passt perfekt zu unserem Portfolio im Rahmen unserer Konzernstrategie NEXT LEVEL, in der profitables Wachstum im Geschäftsbereich Food & Beverage Solutions ein Kernelement ist“, betont AGRANA-CEO Stephan Büttner.

AGRANA betreibt im Geschäftsbereich Food & Beverage Solutions weltweit 37 Produktionsstandorte, davon 20 in Europa. An diesen Standorten werden maßgeschneiderte Rezepturen und kundenorientierte Lösungen für Molkereien, die Food Service-, Eiscreme-, Backwaren- sowie die Getränkeindustrie hergestellt.

Über AGRANA

AGRANA veredelt landwirtschaftliche Rohstoffe zu hochwertigen Lebensmitteln und einer Vielzahl von industriellen Vorprodukten. Rund 9.000 Mitarbeiter erwirtschaften in den beiden Geschäftsbereichen Agricultural Commodities & Specialities sowie Food & Beverage Solutions an weltweit 50 Produktionsstandorten einen jährlichen Konzernumsatz von rund 3,5 Mrd. €. Das Unternehmen wurde 1988 gegründet, ist Weltmarktführer bei Fruchtzubereitungen sowie weltweit führender Hersteller (und Anbieter) von Apfelsaft- und Beerensaftkonzentraten. AGRANA ist das führende Zuckerunternehmen in Zentral- und Osteuropa und bedeutender Produzent von kundenspezifischen Kartoffel-, Mais- und Weizenstärkeprodukten sowie von Bioethanol.



Mag. (FH) Markus Simak, Pressesprecher







Mag. (FH) Hannes Haider, Investor Relations Officer







