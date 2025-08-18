Werbung ausblenden

Pressestimme: 'Rhein-Zeitung' zu Folgen des Alaska-Gipfels

dpa-AFX · Uhr

KOBLENZ (dpa-AFX) - "Rhein-Zeitung" zu Folgen des Alaska-Gipfels:

"Trump und Putin verfolgen ihre eigenen Interessen. Trump will Bodenschätze aus der Ukraine, wirtschaftliche Vorteile für die USA, so geringe militärische Kosten wie möglich. Putin will die gesamte Ukraine, weiß aber auch, dass Unterjochung und Wiederaufbau des Landes Russland dauerhaft überfordern würde. Ohne Gebietsabtretungen an Putin wird die Ukraine am Ende aber offenbar keinen Frieden bekommen. Diesen Eindruck hinterlassen diese historischen Tage der Weltdiplomatie. Wenn die Ukraine und Europa nachhaltige Sicherheitsgarantien von Putin und den USA erhalten, sind territoriale Zugeständnisse der Ukraine möglicherweise nicht mehr abzuwehren."/yyzz/DP/he

Werbung ausblenden

onvista Premium-Artikel

Kolumne von Stefan Riße
Herr Merz, stoppen Sie das nächste Bürokratie-Monster!gestern, 08:30 Uhr · Acatis
Herr Merz, stoppen Sie das nächste Bürokratie-Monster!
Rheinmetall, Renk und Hensoldt
Die drei deutschen Rüstungs-Aktien im großen Chart-Check14. Aug. · onvista
Die drei deutschen Rüstungs-Aktien im großen Chart-Check
Palantir-Gründer Peter Thiel investierte früh
Bullish startet furios an der Börse - so laufen die Geschäfte der Krypto-Plattform14. Aug. · onvista
Das Bullish-Logo auf einem Smartphone
Weitere Artikel

Das könnte dich auch interessieren

Weitere Artikel
Werbung ausblenden