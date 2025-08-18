Pressestimme: 'Rhein-Zeitung' zu Folgen des Alaska-Gipfels
dpa-AFX · Uhr
KOBLENZ (dpa-AFX) - "Rhein-Zeitung" zu Folgen des Alaska-Gipfels:
"Trump und Putin verfolgen ihre eigenen Interessen. Trump will Bodenschätze aus der Ukraine, wirtschaftliche Vorteile für die USA, so geringe militärische Kosten wie möglich. Putin will die gesamte Ukraine, weiß aber auch, dass Unterjochung und Wiederaufbau des Landes Russland dauerhaft überfordern würde. Ohne Gebietsabtretungen an Putin wird die Ukraine am Ende aber offenbar keinen Frieden bekommen. Diesen Eindruck hinterlassen diese historischen Tage der Weltdiplomatie. Wenn die Ukraine und Europa nachhaltige Sicherheitsgarantien von Putin und den USA erhalten, sind territoriale Zugeständnisse der Ukraine möglicherweise nicht mehr abzuwehren."/yyzz/DP/he
onvista Premium-Artikel
Kolumne von Stefan RißeHerr Merz, stoppen Sie das nächste Bürokratie-Monster!gestern, 08:30 Uhr · Acatis
Rheinmetall, Renk und HensoldtDie drei deutschen Rüstungs-Aktien im großen Chart-Check14. Aug. · onvista
Palantir-Gründer Peter Thiel investierte frühBullish startet furios an der Börse - so laufen die Geschäfte der Krypto-Plattform14. Aug. · onvista
Das könnte dich auch interessieren
Treffen zum UkrainekriegTrumps Gipfel mit Putin endet ohne Waffenruhe-Ankündigunge16. Aug. · dpa-AFX
Weniger HürdenBundesfinanzministerium will private Investitionen erleichtern15. Aug. · dpa-AFX
ROUNDUP/Kreise: Trump-Regierung erwägt Einstieg bei Intel - Börse feiert14. Aug. · dpa-AFX
Deutschland gibt 500 Millionen Dollar für ukrainische Verteidigung14. Aug. · dpa-AFX
Kreise: Trump-Regierung erwägt Einstieg bei Intel - Börse feiert14. Aug. · dpa-AFX