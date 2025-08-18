S-Bahn fährt wieder zwischen Frankfurt und Offenbach

FRANKFURT/OFFENBACH (dpa-AFX) - Nach einer mehr als sechswöchigen Sperrung rollen wieder S-Bahn-Züge zwischen Frankfurt und Offenbach. Die ersten Züge befahren die Strecke, die teilweise durch Tunnel führt, seit 5.00 Uhr morgens. Das teilte ein Sprecher der Deutschen Bahn mit. Am Morgen gab es allerdings Verzögerungen auf der Strecke, als Grund wurden technische Störungen angegeben.

Die Bauarbeiten sind auch nicht beendet - daher gibt es weiter Einschränkungen: Für die Nächte und in den hessischen Herbstferien vom 2. bis 20. Oktober kündigt die Deutsche Bahn Sperrungen auf der Strecke an.

Die jüngste Sperrung begann am 4. Juli, sie betraf den Abschnitt zwischen Frankfurt-Ostendstraße und Offenbach-Ost. Es waren Ersatzbusse unterwegs, zudem wurden Züge über den Offenbacher Hauptbahnhof umgeleitet. Schon zuvor war die Strecke nachts und an Wochenenden gesperrt.

Neue Gleise und Weichen

Währenddessen wurden nach Bahnangaben Gleise, Weichen und die Tunnelnotbeleuchtung instand gesetzt. Die Bahn erneuert zudem den Brandschutz an den unterirdischen Stationen und saniert die Station Frankfurt-Mühlberg. Insgesamt werden laut dem Unternehmen rund 180 Millionen Euro investiert.

Ab diesem Montag rollt auch die Odenwaldbahn wieder durchgängig, wie der Betreiber Vias mitteilt. Nach der Sprengung der Zeller Brücke bei Bad König seien "sämtliche Stationen wieder ohne Umstieg zu erreichen". Wegen akuter Einsturzgefahr der Brücke war die Bahnstrecke Mitte Mai gesperrt worden. Es waren Ersatzbusse unterwegs./isa/DP/mis