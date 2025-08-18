Werbung ausblenden

Ukraine-Gespräche: Trump kommt mit Europäern zusammen

dpa-AFX · Uhr

WASHINGTON (dpa-AFX) - US-Präsident Donald Trump ist in Washington mit Bundeskanzler Friedrich Merz und weiteren europäischen Spitzenpolitikern zusammengekommen. Zunächst stellten sie sich mit zumeist versteinerten Gesichtern zu einem Foto auf, danach waren Gespräche darüber geplant, wie man einem Ende des Ukraine-Kriegs näherkommen kann. "Wir wollen das Töten beenden", sagte Trump zu Beginn des Treffens in größerer Runde.

Zuerst hatte Trump im Oval Office mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj gesprochen. Danach empfing er Merz, EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen, Nato-Generalsekretär Mark Rutte, Frankreichs Präsident Emmanuel Macron, den britischen Premier Keir Starmer, Italiens Ministerpräsidentin Giorgia Meloni und den finnischen Präsidenten Alexander Stubb. Die Europäer sind nach Washington gereist, um Selenskyj den Rücken zu stärken./tam/DP/he

