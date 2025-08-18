Ukraine: Sieben Tote bei russischem Angriff auf Charkiw

Charkiw (Reuters) - Beim massivsten russischen Drohnenangriff seit zwei Wochen sind in einem Wohngebiet der ukrainischen Großstadt Charkiw in der Nacht zum Montag nach Angaben örtlicher Behörden sieben Menschen getötet worden.

Unter den Toten seien ein Kleinkind und ein 16-jähriger Junge, teilten die Behörden mit. Zudem seien 20 weitere Menschen verletzt worden, darunter sechs Kinder. Der Angriff erfolgte wenige Stunden vor einem geplanten Treffen des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj und europäischer Spitzenpolitiker mit US-Präsident Donald Trump in Washington, bei dem über einen Friedensplan beraten werden soll.

Die ukrainische Luftwaffe teilte mit, Russland habe in der Nacht landesweit 140 Drohnen und vier Raketen gestartet. Dies sei der schwerste Angriff seit dem 4. August gewesen. Auch aus den Regionen Saporischschja, Odessa und Sumy wurden Einschläge und Verletzte gemeldet. Der ukrainische Außenminister Andrij Sybiha schrieb auf der Plattform X, Russland sei eine "mörderische Kriegsmaschine", die durch transatlantische Einheit und Druck gestoppt werden müsse. Russland erklärt, nicht gezielt Zivilisten anzugreifen. Eine Stellungnahme aus Moskau zu den jüngsten Angriffen lag zunächst nicht vor.

