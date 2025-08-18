Von der Leyen und Rutte am Weißen Haus eingetroffen

WASHINGTON (dpa-AFX) - Nato-Generalsekretär Mark Rutte und EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen sind zu den Gesprächen zum Ukraine-Krieg im Weißen Haus eingetroffen. Die beiden nehmen neben anderen Verbündeten der Ukraine an dem Gipfeltreffen zwischen US-Präsident Donald Trump und dem ukrainischen Staatschef Wolodymyr Selenskyj in Washington teil./rdz/DP/nas