Von der Leyen und Rutte am Weißen Haus eingetroffen
dpa-AFX · Uhr
WASHINGTON (dpa-AFX) - Nato-Generalsekretär Mark Rutte und EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen sind zu den Gesprächen zum Ukraine-Krieg im Weißen Haus eingetroffen. Die beiden nehmen neben anderen Verbündeten der Ukraine an dem Gipfeltreffen zwischen US-Präsident Donald Trump und dem ukrainischen Staatschef Wolodymyr Selenskyj in Washington teil./rdz/DP/nas
