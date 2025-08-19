Dax höher erwartet - Ukraine-Gespräche im Fokus

Frankfurt (Reuters) - Der Dax wird am Dienstag Berechnungen von Banken und Brokerhäusern zufolge mit Gewinnen starten.

Zum Wochenanfang gab der deutsche Leitindex 0,2 Prozent auf 24.314 Punkte nach, blieb damit aber in Schlagdistanz zu seinem jüngsten Rekordhoch. Auch an der Wall Street hielten sich die Anleger nach der jüngsten Rally zurück.

Im Fokus der Börsianer steht der Ukraine-Gipfel am Vorabend in Washington. Bei den Beratungen zwischen US-Präsident Donald Trump und mehreren europäischen Regierungen zum Ukraine-Krieg hat es offenbar Fortschritte gegeben. Es sei in den kommenden zwei Wochen ein Treffen des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj mit dem russischen Staatsoberhaupt Wladimir Putin angedacht worden, sagte Bundeskanzler Friedrich Merz nach den Verhandlungen im Weißen Haus. Trump strebt nach eigenen Angaben auch ein trilaterales Treffen mit Putin und Selenskyj an.

Auf Konjunkturseite stehen am Nachmittag Daten zum US-Wohnungsmarkt an. Es wird erwartet, dass sich die Zahl der begonnenen Wohnungsbauprojekte im Juli reduziert hat.

Schlusskurse europäischer Stand

Aktien-Indizes und

-Futures am Montag

Dax 24.314,77

EuroStoxx50 5.434,64

EuroStoxx50-Future 5.443,00

----------

Schlusskurse der Stand Veränderung in

US-Indizes am Montag Prozent

Dow Jones 44.911,82 -0,1%

Nasdaq

S&P 500 6.449,15 -0,0%

----------

Asiatische Indizes am Kurse um 07:00 Veränderung in

Dienstag Uhr Prozent

Nikkei 43.657,61 -0,1%

Shanghai 3.739,26 +0,3%

Hang Seng 25.224,97 +0,2%

