EQS-AFR: SMT Scharf AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG
EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: SMT Scharf AG / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
SMT Scharf AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG
19.08.2025 / 11:18 CET/CEST
Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
Hiermit gibt die SMT Scharf AG bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:
Berichtsart: Konzern-Finanzbericht (Halbjahr/Q2)
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 22.08.2025
Ort:
https://www.smtscharf.com/investorrelations/veroeffentlichungen/halbjahres-und-quartalsberichte/
Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 22.08.2025
Ort:
https://www.smtscharf.com/investorrelations/publications/halbjahres-und-quartalsberichte/?lang=en
19.08.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Medienarchiv unter https://eqs-news.com
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|SMT Scharf AG
|Römerstrasse 104
|59075 Hamm
|Deutschland
|Internet:
|www.smtscharf.com
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
2185136 19.08.2025 CET/CEST