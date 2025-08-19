Werbung ausblenden

Merz: Treffen Putin und Selenskyj binnen zwei Wochen

WASHINGTON (dpa-AFX) - Ein Treffen von Russlands Präsident Wladimir Putin und dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj soll es nach den Worten von Bundeskanzler Friedrich Merz innerhalb der nächsten zwei Wochen geben. Das sagte Merz nach dem Ukraine-Gipfel in Washington./hoe/DP/zb

Kolumne von Stefan Riße
