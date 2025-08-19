Werbung ausblenden

Nach Treffen in Washington: EU-Sondergipfel per Video

dpa-AFX · Uhr

BRÜSSEL (dpa-AFX) - An diesem Dienstag (13.00 Uhr) kommen die 27 Staats- und Regierungschefs der Europäischen Union zu einem Online-Gipfeltreffen zusammen. EU-Ratspräsident António Costa berief eine Videokonferenz ein, um das Treffen zum Ukraine-Krieg im Weißen Haus von dem ukrainischen Staatschef Wolodymyr Selenskyj mit US-Präsident Donald Trump nachzubesprechen.

Nach dem Treffen von Trump und Kremlchef Wladimir Putin in Alaska sollten die beiden am Montag zusammenkommen, begleitet von europäischen Verbündeten, um über den Einstieg in einen Friedensprozess zu sprechen. Mit in die USA reisten unter anderem Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU), Frankreichs Präsident Emmanuel Macron, EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und Nato-Generalsekretär Mark Rutte./rdz/DP/nas

