EU und USA einigen sich auf Erklärung zum Handelsdeal

dpa-AFX · Uhr

BRÜSSEL/WASHINGTON (dpa-AFX) - Die EU und die USA haben sich auf eine schriftliche Erklärung zu den Vereinbarungen zur Beilegung ihres Handelskonflikts verständigt. Aus ihr geht unter anderem hervor, dass die US-Zölle auf Autoimporte aus Deutschland und anderen EU-Staaten rückwirkend gesenkt werden könnten./aha/DP/jha

