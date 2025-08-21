EU und USA einigen sich auf Erklärung zum Handelsdeal
dpa-AFX · Uhr
BRÜSSEL/WASHINGTON (dpa-AFX) - Die EU und die USA haben sich auf eine schriftliche Erklärung zu den Vereinbarungen zur Beilegung ihres Handelskonflikts verständigt. Aus ihr geht unter anderem hervor, dass die US-Zölle auf Autoimporte aus Deutschland und anderen EU-Staaten rückwirkend gesenkt werden könnten./aha/DP/jha
