Original-Research: Lisata Therapeutics Inc (von First Berlin Equity Research ...

Original-Research: Lisata Therapeutics Inc - from First Berlin Equity
18.08.2025 / 13:41 CET/CEST
Classification of First Berlin Equity Research GmbH to Lisata Therapeutics
     Company Name:                Lisata Therapeutics Inc
     ISIN:                        US1280583022

     Reason for the research:     Update
     Recommendation:              BUY
     from:                        18.08.2025
     Target price:                USD 15.00
     Target price on sight of:    12 months
     Last rating change:          -
     Analyst:                     Christian Orquera

First Berlin Equity Research has published a research update on Lisata
Therapeutics, Inc. (ISIN: US1280583022). Analyst Christian Orquera
reiterated his BUY rating and maintained his USD 15.00 price target.

Abstract:
Lisata Therapeutics published its H1/25 financial results which were
slightly better than expected. Regarding the pipeline, management
highlighted the encouraging headline results for two main pancreatic cancer
indications presented at ESMO-GI in early July 2025: (1) Results from Cohort
B of the lead ASCEND phase 2b trial evaluating two doses of certepetide in
combination with standard chemotherapy (gemcitabine/nab-paclitaxel) in
first-line treatment of metastatic pancreatic ductal adenocarcinoma (mPDAC)
showed a positive signal in median progression-free survival (mPFS) and
objective response rate (ORR) compared to placebo, reinforcing the treatment
effect and favourable safety profile previously observed in Cohort A (single
dose). The median overall survival (mOS) benefit from certepetide in Cohort
B, while positive, was slightly smaller vs placebo compared to the benefit
demonstrated in Cohort A. We believe the overall ASCEND dataset confirms
certepetide's clinical activity but highlights the need for further dose
optimisation, which Lisata plans to address in a pivotal phase 3 trial. (2)
Updated preliminary results from the phase 1b/2a iLSTA trial of certepetide
in combination with standard chemotherapy and immunotherapy (durvalumab) in
locally advanced, non-resectable PDAC in 20 patients (n=30, full enrolment
completed) confirmed the prior positive objective response rate signals
presented at ASCO GI in January and suggest that certepetide's effect is
consistent and possibly even stronger as more patients complete treatment.
These improvements increase confidence ahead of the final readout (planned
Q1 2026) and support the hypothesis that certepetide can make locally
advanced, non-resectable pancreatic tumours which are typically not
responsive to immunotherapy, more sensitive to immune checkpoint inhibitors.
Based on unchanged assumptions, we reiterate our Buy recommendation and
price target of USD15.00.

First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu Lisata Therapeutics,
Inc. (ISIN: US1280583022) veröffentlicht. Analyst Christian Orquera
bestätigt seine BUY-Empfehlung und bestätigt sein Kursziel von USD 15,00.

Zusammenfassung:
Lisata Therapeutics veröffentlichte die Finanzergebnisse für H1/25, die
etwas besser als erwartet ausfielen. In Bezug auf die Pipeline hob das
Management die ermutigenden Zwischenergebnisse für zwei Hauptindikationen
von Bauchspeicheldrüsenkrebs hervor, die Anfang Juli 2025 auf der ESMO-GI
vorgestellt wurden: (1) Die Ergebnisse der Kohorte B der führenden
Phase-2b-Studie ASCEND, in der zwei Dosen Certepetide in Kombination mit
einer Standardchemotherapie (Gemcitabin/Nab-Paclitaxel) bei der
Erstlinienbehandlung des metastasierten duktalen Adenokarzinoms der
Bauchspeicheldrüse (mPDAC) untersucht werden, zeigten ein positives Signal
beim medianen progressionsfreien Überleben (mPFS) und der objektiven
Ansprechrate (ORR) im Vergleich zu Placebo, was den Behandlungseffekt und
das günstige Sicherheitsprofil, die zuvor in Kohorte A (Einzeldosis)
beobachtet wurden, verstärkt. Der Vorteil des medianen Gesamtüberlebens
(mOS) von Certepetide in Kohorte B war zwar positiv, aber im Vergleich zu
Placebo etwas geringer als der in Kohorte A nachgewiesene Vorteil. Wir sind
der Ansicht, dass der gesamte ASCEND-Datensatz die klinische Aktivität von
Certepetide bestätigt, aber die Notwendigkeit einer weiteren
Dosisoptimierung unterstreicht, die Lisata in einer zulassungsrelevanten
Phase-3-Studie angehen will. (2) Aktualisierte vorläufige Ergebnisse der
iLSTA-Studie der Phase 1b/2a mit Certepetide in Kombination mit einer
Standard-Chemotherapie und einer Immuntherapie (Durvalumab) bei lokal
fortgeschrittenem, nicht resezierbarem PDAC bei 20 Patienten (n=30,
vollständige Rekrutierung abgeschlossen) bestätigten die zuvor auf dem ASCO
GI im Januar präsentierten positiven objektiven Ansprechraten und deuten
darauf hin, dass die Wirkung von Certepetide konsistent und möglicherweise
sogar noch stärker ist, wenn mehr Patienten die Behandlung abschließen.
Diese Verbesserungen erhöhen die Zuversicht im Vorfeld der endgültigen
Ergebnisse (geplant für Q1 2026) und stützen die Hypothese, dass Certepetide
lokal fortgeschrittene, nicht-resezierbare Bauchspeicheldrüsentumore, die in
der Regel nicht auf eine Immuntherapie ansprechen, empfindlicher für
Immun-Checkpoint-Inhibitoren machen kann. Auf der Grundlage unveränderter
Annahmen bekräftigen wir unsere Kaufempfehlung und unser Kursziel von USD
15,00.

Bezüglich der Pflichtangaben gem. §85 Abs. 1 S. 1 WpHG und des
Haftungsausschlusses siehe die vollständige Analyse.

You can download the research here:
https://eqs-cockpit.com/c/fncls.ssp?u=4742d7ab0c1f704721627ec0959c15d9

Contact for questions:
First Berlin Equity Research GmbH
Herr Gaurav Tiwari
Tel.: +49 (0)30 809 39 686
web: www.firstberlin.com
E-Mail: g.tiwari@firstberlin.com

