Original-Research: Lisata Therapeutics Inc (von First Berlin Equity Research ...

^ Original-Research: Lisata Therapeutics Inc - from First Berlin Equity Research GmbH 18.08.2025 / 13:41 CET/CEST Dissemination of a Research, transmitted by EQS News - a service of EQS Group. The issuer is solely responsible for the content of this research. The result of this research does not constitute investment advice or an invitation to conclude certain stock exchange transactions. --------------------------------------------------------------------------- Classification of First Berlin Equity Research GmbH to Lisata Therapeutics Inc Company Name: Lisata Therapeutics Inc ISIN: US1280583022 Reason for the research: Update Recommendation: BUY from: 18.08.2025 Target price: USD 15.00 Target price on sight of: 12 months Last rating change: - Analyst: Christian Orquera First Berlin Equity Research has published a research update on Lisata Therapeutics, Inc. (ISIN: US1280583022). Analyst Christian Orquera reiterated his BUY rating and maintained his USD 15.00 price target. Abstract: Lisata Therapeutics published its H1/25 financial results which were slightly better than expected. Regarding the pipeline, management highlighted the encouraging headline results for two main pancreatic cancer indications presented at ESMO-GI in early July 2025: (1) Results from Cohort B of the lead ASCEND phase 2b trial evaluating two doses of certepetide in combination with standard chemotherapy (gemcitabine/nab-paclitaxel) in first-line treatment of metastatic pancreatic ductal adenocarcinoma (mPDAC) showed a positive signal in median progression-free survival (mPFS) and objective response rate (ORR) compared to placebo, reinforcing the treatment effect and favourable safety profile previously observed in Cohort A (single dose). The median overall survival (mOS) benefit from certepetide in Cohort B, while positive, was slightly smaller vs placebo compared to the benefit demonstrated in Cohort A. We believe the overall ASCEND dataset confirms certepetide's clinical activity but highlights the need for further dose optimisation, which Lisata plans to address in a pivotal phase 3 trial. (2) Updated preliminary results from the phase 1b/2a iLSTA trial of certepetide in combination with standard chemotherapy and immunotherapy (durvalumab) in locally advanced, non-resectable PDAC in 20 patients (n=30, full enrolment completed) confirmed the prior positive objective response rate signals presented at ASCO GI in January and suggest that certepetide's effect is consistent and possibly even stronger as more patients complete treatment. These improvements increase confidence ahead of the final readout (planned Q1 2026) and support the hypothesis that certepetide can make locally advanced, non-resectable pancreatic tumours which are typically not responsive to immunotherapy, more sensitive to immune checkpoint inhibitors. Based on unchanged assumptions, we reiterate our Buy recommendation and price target of USD15.00. First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu Lisata Therapeutics, Inc. (ISIN: US1280583022) veröffentlicht. Analyst Christian Orquera bestätigt seine BUY-Empfehlung und bestätigt sein Kursziel von USD 15,00. Zusammenfassung: Lisata Therapeutics veröffentlichte die Finanzergebnisse für H1/25, die etwas besser als erwartet ausfielen. In Bezug auf die Pipeline hob das Management die ermutigenden Zwischenergebnisse für zwei Hauptindikationen von Bauchspeicheldrüsenkrebs hervor, die Anfang Juli 2025 auf der ESMO-GI vorgestellt wurden: (1) Die Ergebnisse der Kohorte B der führenden Phase-2b-Studie ASCEND, in der zwei Dosen Certepetide in Kombination mit einer Standardchemotherapie (Gemcitabin/Nab-Paclitaxel) bei der Erstlinienbehandlung des metastasierten duktalen Adenokarzinoms der Bauchspeicheldrüse (mPDAC) untersucht werden, zeigten ein positives Signal beim medianen progressionsfreien Überleben (mPFS) und der objektiven Ansprechrate (ORR) im Vergleich zu Placebo, was den Behandlungseffekt und das günstige Sicherheitsprofil, die zuvor in Kohorte A (Einzeldosis) beobachtet wurden, verstärkt. Der Vorteil des medianen Gesamtüberlebens (mOS) von Certepetide in Kohorte B war zwar positiv, aber im Vergleich zu Placebo etwas geringer als der in Kohorte A nachgewiesene Vorteil. Wir sind der Ansicht, dass der gesamte ASCEND-Datensatz die klinische Aktivität von Certepetide bestätigt, aber die Notwendigkeit einer weiteren Dosisoptimierung unterstreicht, die Lisata in einer zulassungsrelevanten Phase-3-Studie angehen will. (2) Aktualisierte vorläufige Ergebnisse der iLSTA-Studie der Phase 1b/2a mit Certepetide in Kombination mit einer Standard-Chemotherapie und einer Immuntherapie (Durvalumab) bei lokal fortgeschrittenem, nicht resezierbarem PDAC bei 20 Patienten (n=30, vollständige Rekrutierung abgeschlossen) bestätigten die zuvor auf dem ASCO GI im Januar präsentierten positiven objektiven Ansprechraten und deuten darauf hin, dass die Wirkung von Certepetide konsistent und möglicherweise sogar noch stärker ist, wenn mehr Patienten die Behandlung abschließen. Diese Verbesserungen erhöhen die Zuversicht im Vorfeld der endgültigen Ergebnisse (geplant für Q1 2026) und stützen die Hypothese, dass Certepetide lokal fortgeschrittene, nicht-resezierbare Bauchspeicheldrüsentumore, die in der Regel nicht auf eine Immuntherapie ansprechen, empfindlicher für Immun-Checkpoint-Inhibitoren machen kann. Auf der Grundlage unveränderter Annahmen bekräftigen wir unsere Kaufempfehlung und unser Kursziel von USD 15,00. Bezüglich der Pflichtangaben gem. §85 Abs. 1 S. 1 WpHG und des Haftungsausschlusses siehe die vollständige Analyse. Contact for questions: First Berlin Equity Research GmbH Herr Gaurav Tiwari Tel.: +49 (0)30 809 39 686 web: www.firstberlin.com E-Mail: g.tiwari@firstberlin.com