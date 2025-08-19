Werbung ausblenden

Pressestimme: 'Rhein-Zeitung' zu Merz/Außenpolitik

dpa-AFX · Uhr

KOBLENZ (dpa-AFX) - "Rhein-Zeitung" zu Merz/Außenpolitik:

"Europas Sicherheit ist direkt abhängig von der Zukunft der Ukraine. Gebietszusprüche an Russland können dazu führen, dass es Kremlchef Wladimir Putin künftig leichter haben wird, weitere Landesteile zu erobern. Bundeskanzler Merz muss in Washington und danach eng abgestimmt und geschickt agieren, um plötzlichen Schulterschlüssen zwischen Trump und Putin vorzubeugen. Doch so sehr er außenpolitisch stark aufgespielt hat, ist Merz innenpolitisch unter Druck und angeschlagen. Es geht um Baustellen, die er rasch in den Griff bekommen muss, will er nicht an Einfluss einbüßen."/yyzz/DP/nas

Werbung ausblenden

onvista Premium-Artikel

Kolumne von Stefan Riße
Herr Merz, stoppen Sie das nächste Bürokratie-Monster!17. Aug. · Acatis
Herr Merz, stoppen Sie das nächste Bürokratie-Monster!
Rheinmetall, Renk und Hensoldt
Die drei deutschen Rüstungs-Aktien im großen Chart-Check14. Aug. · onvista
Die drei deutschen Rüstungs-Aktien im großen Chart-Check
Palantir-Gründer Peter Thiel investierte früh
Bullish startet furios an der Börse - so laufen die Geschäfte der Krypto-Plattform14. Aug. · onvista
Das Bullish-Logo auf einem Smartphone
Weitere Artikel

Das könnte dich auch interessieren

Weitere Artikel
Werbung ausblenden