Pressestimme: 'Rheinpfalz' zu digitalen Beipackzetteln für Medikamente
dpa-AFX · Uhr
LUDWIGSHAFEN (dpa-AFX) - "Rheinpfalz" zu digitalen Beipackzetteln für Medikamente:
"Gerade das Gesundheitssystem sollte den Anspruch haben, für jeden Menschen da zu sein. Dass ausgerechnet diejenigen, die es am meisten brauchen, befürchten müssen, technisch abgehängt zu werden, kann keine Option sein. Gleichzeitig kann sich das Gesundheitssystem nicht ewig vor der Digitalisierung verschließen. Beipackzettel in Form von QR-Codes dürften in dieser Hinsicht das geringste Problem sein. Denn das deutsche Gesundheitssystem hat in diesem Bereich schon genug Baustellen."/yyzz/DP/nas
