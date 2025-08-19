Werbung ausblenden

Trump: Zweiertreffen von Putin und Selenskyj in Vorbereitung

dpa-AFX · Uhr

WASHINGTON (dpa-AFX) - US-Präsident Donald Trump bereitet nach eigenen Angaben ein Treffen zwischen Kremlchef Wladimir Putin und dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj vor. Das schrieb der Republikaner auf seiner Plattform Truth Social nach einem Telefonat mit Putin. Danach solle es ein Dreiertreffen geben, an dem auch er teilnehmen werde, ergänzte Trump./rin/DP/zb

