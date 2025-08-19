USA: Mehr als 6000 Studentenvisa widerrufen

Washington (Reuters) - Die Regierung von US-Präsident Donald Trump hat mehr als 6000 Studentenvisa wegen Gesetzesverstößen und Terrorismus-Unterstützung widerrufen, wie ein Vertreter des US-Außenministeriums am Montag mitteilte.

Demnach wurden allein rund 4000 Visa wegen Straftaten wie Körperverletzung entzogen. Weitere 200 bis 300 Visa seien wegen der Unterstützung von Terrorismus widerrufen worden. Die Maßnahme ist Teil eines härteren Vorgehens der US-Regierung gegen ausländische Studenten, insbesondere im Zusammenhang mit pro-palästinensischen Protesten. Kritiker bezeichnen das Vorgehen als Angriff auf die im ersten Verfassungszusatz verankerte Meinungsfreiheit.

