Collateral Good gewinnt das Mandat für einen Sustainable-Food-Fonds

Zürich/Luxemburg, 20. August 2025 – Die in Zürich ansässige Multi-Strategie-Investmentgruppe Collateral Good hat den Zuschlag für die Beratung eines bestehenden Sustainable-Food-Fonds mit einem verwalteten Vermögen von rund 100 Millionen Euro erhalten. Der Auftrag wurde im Rahmen eines von Deloitte Luxemburg organisierten Auktionsverfahrens vergeben, an dem sich rund 85 Prozent der bestehenden Limited Partners (LPs, Investoren) für Collateral Good ausgesprochen haben hatten.

Der Fonds, bisher Blue Horizon Ventures I benannt, war zuvor auf Initiative seiner Investoren in eine freiwillige Liquidation überführt worden. Mit dem Zuschlag, gestützt durch die grosse Mehrheit der Investoren, stellt diese Neuausrichtung einen bedeutenden Meilenstein für Collateral Good beim Aufbau einer führenden, klimafokussierten Venture-Capital-Plattform dar.

Unter dem neuen Namen "Collateral Good Food Innovation I" konzentriert sich der Fonds auf die Entwicklung und Steigerung der Werthaltigkeit seines Portfolios von 14 weltweit führenden Unternehmen im Bereich nachhaltiger Lebensmitteltechnologien. Dazu zählen unter anderem Pioniere in pflanzenbasierter Ernährung (Planted), Präzisionsfermentation (Every, Geltor, Chromologics) sowie kultiviertes Fleisch (Mosa Meat).

Geführt wird der Fonds von vier erfahrenen Partnern, darunter die Collateral-Good-Mitgründer Mariana Gonzalez und Michael Kleindl. Sie werden unterstützt von einem Netzwerk renommierter Branchenexperten und strategischer Berater, darunter Maxence de Royer (Nestlé), Constantino Matouk (Bimbo Corporation) und Frank Alexander Kühne (Adalbert Raps Stiftung).

Nach einer rückläufigen Marktentwicklung in den zurückliegenden Jahren zeigen nun die mittel-bis langfristigen Wachstumsaussichten* des Sektors signifikantes wirtschaftliches Potenzial. Innovationen in diesem Bereich leisten einen entscheidenden Beitrag zur nachhaltigen Versorgung einer wachsenden Weltbevölkerung.

Collateral Good verwaltet derzeit drei Venture-Capital-Fonds mit einem Gesamtvolumen von über 140 Millionen Euro.

Michael Kleindl, Gründer und Managing Partner von Collateral Good: “Wir sind mit dem Ergebnis dieses langen Bieterverfahrens sehr zufrieden. Dass Deloitte sich, mit Unterstützung von mehr als 100 LPs dieses Fonds, für uns entschieden hat, spricht für sich. Wir sind hoch motiviert, dieses Portfolio innovativer Start-ups rund um den Globus zu verwalten und den jungen Unternehmen zu nachhaltigem Erfolg und Wertentwicklung zu verhelfen.”

Ronald Janse, Managing Partner der Impact-Fondsgesellschaft Wire Group, kommentiert: “Wir waren eng und aktiv in den Übergangsprozess eingebunden und freuen uns über diese Lösung, die unserer Meinung nach im besten Interesse aller Beteiligten ist. Mit Collateral Good haben wir einen starken Partner gefunden, der den Weg ebnet, künftig inhaltliche Wirkung und Wertschöpfung zu erzielen.”

About Collateral Good:

We are a pioneering multi-strategy investment firm committed to addressing environmental challenges through high-impact investments. Our mission is to transform polluting industries (food, packaging, and textiles) into sustainable systems that benefit planetary, human, and animal health. We invest in and advocate for innovative solutions, empowering visionary leaders to drive lasting change for communities and future generations. Through Innovation and technology, sponsored by capital, we believe we can drive this transformation.

