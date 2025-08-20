Werbung ausblenden

Deutscher Überschuss im Handel mit den USA bricht im ersten Halbjahr ein

Reuters · Uhr
Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2025. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Berlin (Reuters) - Der deutsche Überschuss im Handel mit den USA ist im ersten Halbjahr wegen hoher Zölle eingebrochen.

Die Warenexporte dorthin übertrafen die Importe aus den Vereinigten Staaten um 30,2 Milliarden Euro. Das entspricht einem Rückgang von 12,8 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum, wie das Statistische Bundesamt am Mittwoch mitteilte. Trotzdem erzielt Deutschland mit keinem anderen Land einen höheren Exportüberschuss: Auf Rang zwei folgt Frankreich (25,8 Milliarden Euro; -2,3 Prozent), auf dem dritten Platz liegt Großbritannien (20,7 Milliarden Euro; -10,8 Prozent).

US-Präsident Donald Trump hat seine Handelspolitik immer wieder mit den hohen Exportüberschüssen begründet, die Länder wie Deutschland oder Japan mit seinem Land erzielen. Er hat deshalb die Zölle für Importe für Dutzende Handelspartner kräftig heraufgesetzt. Aktuell gilt ein Aufschlag von 15 Prozent auf die meisten EU-Güter. Das macht deutsche Waren auf der anderen Seite des Atlantiks teurer. "Wir gehen davon aus, dass die neuen US-Zölle die Warenausfuhren Deutschlands in die Vereinigten Staaten in den kommenden zwei Jahren um 20 bis 25 Prozent bremsen könnten", sagte Commerzbank-Ökonom Vincent Stamer.

Trotz des Handelskonflikts blieben die USA in der ersten Jahreshälfte der größte Abnehmer von Waren "Made in Germany". Dorthin wurden Güter im Wert von 77,6 Milliarden Euro geliefert und damit 3,9 Prozent weniger als im ersten Halbjahr 2024. Dabei brachen die Exporte von Kraftfahrzeugen und Kraftfahrzeugteilen um 8,6 Prozent ein, die von Maschinen nahmen um 7,9 Prozent ab. Auf den Plätzen zwei und drei der bedeutendsten Kunden lagen Frankreich mit 59,2 Milliarden Euro (-2,1 Prozent) und die Niederlande mit 55,7 Milliarden Euro (0,0 Prozent). Rang vier belegte Polen mit 49,4 Milliarden Euro (+5,6 Prozent).

Nach Deutschland importiert wurden die meisten Waren in der ersten Jahreshälfte aus der Volksrepublik China - für insgesamt 81,3 Milliarden Euro. Auf den Plätzen zwei und drei lagen die Niederlande (49,3 Milliarden Euro) und die Vereinigten Staaten (47,4 Milliarden Euro). Insbesondere die Importe aus China stiegen überdurchschnittlich stark um 10,7 Prozent, während die aus den Niederlanden (+3,0 Prozent) und den Vereinigten Staaten (+2,7 Prozent) nur moderat zunahmen.

(Bericht von Rene Wagner, redigiert von Ralf Banser - Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com)

Werbung ausblenden

onvista Premium-Artikel

Exklusive Analyse zum Cashflow
Diese drei weniger bekannten Konzerne haben Margen wie Applegestern, 11:02 Uhr · onvista
Diese drei weniger bekannten Konzerne haben Margen wie Apple
Kolumne von Stefan Riße
Herr Merz, stoppen Sie das nächste Bürokratie-Monster!17. Aug. · Acatis
Herr Merz, stoppen Sie das nächste Bürokratie-Monster!
Rheinmetall, Renk und Hensoldt
Die drei deutschen Rüstungs-Aktien im großen Chart-Check14. Aug. · onvista
Die drei deutschen Rüstungs-Aktien im großen Chart-Check
Weitere Artikel

Das könnte dich auch interessieren

USA: Stahl- und Aluminiumzölle auf Hunderte neue Produktegestern, 19:56 Uhr · dpa-AFX
Zollstreit
EU-Handelsüberschuss mit USA im Juni deutlich gesunken18. Aug. · Reuters
EU-Handelsüberschuss mit USA im Juni deutlich gesunken
Leichter Optimismus nach Gipfeln
Rüstungswerte unter Druckgestern, 09:45 Uhr · dpa-AFX
Rüstungswerte unter Druck
Rheinmetall bester Wert im Dax
Ergebnisloser Gipfel schiebt Europas Rüstungsaktien an18. Aug. · dpa-AFX
Ein Kampfflugzeug ist beim Abflug zu sehen.
AKTIEN IM FOKUS 2: Rüstungsaktien fallen - JPMorgan: Ukraine-Treffen freundlichgestern, 11:11 Uhr · dpa-AFX
Weitere Artikel
Werbung ausblenden