EQS-News: Focus Graphite gibt Update zum Patentantrag für fortschrittliche Anodenmaterialien mit Siliziumanteil

EQS-News: Focus Graphite Inc. / Schlagwort(e): Miscellaneous

Focus Graphite gibt Update zum Patentantrag für fortschrittliche Anodenmaterialien mit Siliziumanteil



20.08.2025 / 11:01 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Ottawa, Ontario--(Newsfile Corp. - Mittwoch, 20. August 2025) - Focus Graphite Inc. (TSXV: FMS) (OTCQB: FCSMF) (FSE: FKC0) ("Focus" oder das "Unternehmen") freut sich, ein Update zum Stand seines Patentantrags mit dem Titel "Advanced Anode Materials Comprising Spheroidal Additive-Enhanced Graphite Particles and Process for Making Same" (Kanadischer Patentantrag Nr. 3,209,696) bereitzustellen.

Das Unternehmen berichtet, dass im Prüfungsverfahren keine weiteren relevanten älteren Patente ("Prior Art") angeführt wurden. Die verbleibenden Klarstellungsanforderungen des Prüfers sind geringfügiger Natur und betreffen hauptsächlich Formalitäten in der Beschreibung und den Abbildungen. Focus bewertet dieses Ergebnis positiv und hat die Kanzlei MBM Intellectual Property Law ("MBM") aus Ottawa, ON, beauftragt, Anspruchsänderungen vorzubereiten und einzureichen. Das Unternehmen erwartet eine positive Entscheidung.

Zur Unterstützung seines Antrags hat Focus außerdem den International Preliminary Report on Patentability ("IPRP") im Rahmen des Patentzusammenarbeitsvertrags ("PCT") erhalten. Der IPRP bestätigte, dass die geänderten Ansprüche des Unternehmens sowohl neu als auch erfinderisch sind, was den Schutz des geistigen Eigentums rund um die proprietäre Anodenmaterial-Technologie von Focus weiter stärkt.

Darüber hinaus hat das Unternehmen im Rahmen des Patent Prosecution Highway ("PPH") geänderte Ansprüche für den kanadischen Antrag eingereicht. Diese Änderungen, die die Anzahl der Ansprüche zur Vermeidung von Zusatzgebühren reduzierten, bilden die Grundlage für die laufende Patentstrategie des Unternehmens.

Dean Hanisch, Chief Executive Officer von Focus Graphite, erklärte: "Diese positiven Fortschritte im Patentantragsverfahren stellen einen weiteren wichtigen Meilenstein beim Vorantreiben der Downstream-Strategie von Focus Graphite dar. Die Anerkennung, dass unsere Ansprüche sowohl neu als auch erfinderisch sind, unterstreicht die Einzigartigkeit unserer Technologie und ihr Potenzial, einen bedeutenden Beitrag zu Anodenmaterialien der nächsten Generation für Lithium-Ionen-Batterien zu leisten."

Das Unternehmen wird weitere Updates bereitstellen, sobald das Antragsverfahren fortschreitet.

Über MBM Intellectual Property Law

MBM ist eine unabhängige, kanadische Boutique-Kanzlei, die sich ausschließlich auf geistiges Eigentum spezialisiert hat und ihren Hauptsitz in Ottawa hat. Seit über 30 Jahren bietet MBM strategische IP-Beratung und -Schutz für Kunden - von Start-ups und Universitäten bis hin zu multinationalen Konzernen. Mit einem vielfältigen Team von Patentanwälten, Markenanwälten, Juristen und Wissenschaftlern verwaltet MBM globale Patent-, Marken- und Designportfolios und ist bekannt für praxisnahe, kosteneffiziente Lösungen. Stolz auf ihre Unabhängigkeit, konzentriert sich MBM auf den Aufbau langfristiger Mandantenbeziehungen und die Maximierung des Innovationswertes.

Über Focus Graphite Advanced Materials Inc.

Focus Graphite Advanced Materials definiert die Zukunft kritischer Mineralien neu - mit zwei zu 100 % eigenen Weltklasse-Graphitprojekten und modernster Batterietechnologie. Unser Flaggschiff, das Lac Knife-Projekt, gehört zu den am weitesten fortgeschrittenen hochreinen Graphitlagerstätten in Nordamerika und verfügt über eine vollständig abgeschlossene Machbarkeitsstudie. Lac Knife soll zu einem wichtigen Lieferanten für die Batterie-, Verteidigungs- und Hochleistungswerkstoffindustrie werden.

Unser Lac Tetepisca-Projekt stärkt unser Portfolio zusätzlich und bietet das Potenzial, eine der größten sowie hochreinsten und hochgradigsten Graphitlagerstätten in Nordamerika zu werden. Bei Focus gehen wir über den Bergbau hinaus - wir entwickeln umweltverträgliche Verarbeitungslösungen und innovative Batterietechnologien, einschließlich unseres patentanhängigen, siliziumverstärkten sphäronisierten Graphits, das die Batterieleistung und -effizienz steigern soll.

Unser Engagement für Innovation gewährleistet eine chemikalienfreie, umweltfreundliche Lieferkette - von der Mine bis zum Markt. Zusammenarbeit steht im Zentrum unserer Vision. Wir arbeiten aktiv mit Branchenführern, Forschungseinrichtungen und Regierungsbehörden zusammen, um die Kommerzialisierung von Graphitmaterialien der nächsten Generation zu beschleunigen. Als nordamerikanisches Unternehmen sind wir der Sicherung einer widerstandsfähigen, lokal beschafften Versorgung mit kritischen Mineralien verpflichtet - zur Verringerung der Abhängigkeit von ausländisch kontrollierten Märkten und zur Förderung des Übergangs in eine nachhaltige Zukunft.

Weitere Informationen zu Focus Graphite Inc. finden Sie unter http://www.focusgraphite.com.

Investor-Kontakt:

Dean Hanisch

CEO, Focus Graphite Inc.

dhanisch@focusgraphite.com

+1 (613) 612-6060

Jason Latkowcer

VP Corporate Development

jlatkowcer@focusgraphite.com

Hinweis zu zukunftsgerichteten Aussagen

Bestimmte Aussagen in dieser Pressemitteilung stellen zukunftsgerichtete Informationen dar. Diese Aussagen beziehen sich auf zukünftige Ereignisse oder Leistungen. Die Verwendung von Begriffen wie "könnte", "beabsichtigt", "erwartet", "glaubt", "wird", "prognostiziert", "geschätzt" und ähnlichen Ausdrücken sowie Aussagen zu Sachverhalten, die keine historischen Fakten sind, sollen zukunftsgerichtete Informationen kennzeichnen und basieren auf den aktuellen Annahmen und Überzeugungen des Unternehmens bezüglich des Ausgangs und des Zeitpunkts solcher zukünftigen Ereignisse.

Insbesondere enthält diese Pressemitteilung zukunftsgerichtete Informationen in Bezug auf u. a. das erwartete Ergebnis des Patentantragsverfahrens von Focus Graphite; die Fähigkeit des Unternehmens, die verbleibenden Einwände des Prüfers zu adressieren und auszuräumen; die Erwartung, Patentschutz für sphäroidale, zusatzstoffverstärkte Graphitmaterialien zu erhalten; die potenziellen strategischen, kommerziellen und technologischen Vorteile der Sicherung solcher Rechte an geistigem Eigentum; sowie den Fortschritt der Downstream-Strategie des Unternehmens zur Versorgung mit fortschrittlichen Graphitmaterialien für Lithium-Ionen-Batterien in Nordamerika und weltweit.

Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Unsicherheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Entwicklungen wesentlich von den in solchen Aussagen zum Ausdruck gebrachten oder implizierten abweichen. Diese Risiken und Unsicherheiten umfassen unter anderem Marktbedingungen, behördliche Genehmigungen, Änderungen der wirtschaftlichen Rahmenbedingungen, die Fähigkeit zur Kapitalbeschaffung zu akzeptablen Bedingungen oder überhaupt, operationelle Risiken im Zusammenhang mit der Exploration und Entwicklung von Mineralprojekten sowie andere Risiken, die von Zeit zu Zeit in den öffentlichen Offenlegungsdokumenten des Unternehmens unter seinem Profil auf SEDAR+ dargelegt sind.

Die in dieser Mitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen basieren auf dem Stand vom heutigen Datum. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, solche Informationen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, es sei denn, dies ist durch geltendes Wertpapierrecht vorgeschrieben. Aufgrund der hierin enthaltenen Risiken, Unsicherheiten und Annahmen sollten Anleger zukunftsgerichteten Informationen nicht unangemessenes Vertrauen beimessen.

Weder die TSX Venture Exchange noch ihre Regulierungsbehörde übernehmen Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Mitteilung.

To view the source version of this press release, please visit https://www.newsfilecorp.com/release/263194

Click on, or paste the following link into your web browser,to view the associated documents http://www.newsfilecorp.com/release/263194

News Source: Focus Graphite Inc.

20.08.2025 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com



2186408 20.08.2025 CET/CEST