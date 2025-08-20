Werbung ausblenden

Ex-Verkehrsminister Scheuer wegen Falschaussage angeklagt

dpa-AFX · Uhr

BERLIN (dpa-AFX) - Die Berliner Staatsanwaltschaft hat Anklage gegen den ehemaligen Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer wegen des Vorwurfs einer falschen uneidlichen Aussage vor dem Maut-Untersuchungsausschuss des Bundestags erhoben. Mit angeklagt ist der ehemalige Staatssekretär Gerhard Schulz, wie ein Sprecher der Staatsanwaltschaft der Deutschen Presse-Agentur sagte. Zuvor hatte die "Bild" berichtet./bum/DP/jha

