Barrick Mining - Langfristige Bodenbildung

HSBC · Uhr
HSBC Daily Trading

Langfristige Bodenbildung

In unserer letzten charttechnischen Einschätzung der Barrick-Aktie hatten wir den möglichen langfristigen „game changer“ des Goldminentitels diskutiert (siehe „HSBC Daily Trading“ vom 17. Juli). Dank des nachhaltigen Spurts über den Kreuzwiderstand aus dem Jahresdurchschnitt (akt. bei 19,94 USD), den horizontalen Barrieren bei rund 20 USD sowie dem Bruch des im Jahr 2020 etablierten Abwärtstrends (akt. bei 20,02 USD) geht dieses Szenario bisher voll auf. Aus der langfristigen Bodenbildung der letzten Jahre ergibt sich ein rechnerisches Anschlusspotenzial von rund 7 USD. Damit dürften die Hochpunkte von 2022 bei rund 26 USD perspektivisch nur Etappenziele auf dem Weg nach Norden darstellen, ehe das Mehrjahreshoch bei 30,64 USD wieder auf die Agenda rückt. Per Saldo besitzt die Aktie weiterhin Nachholpotenzial, zumal Goldminentitel zuletzt auch relativ im Vergleich zum Goldpreis, aber auch zum US-Aktienmarkt, punkten konnten. Eine erste Unterstützung besteht bei der Barrick-Aktie in Form des 2016er-Hochs (23,01 USD). Unter strategischen Gesichtspunkten gilt es dagegen, die eingangs erwähnte Schlüsselzone nicht mehr zu unterschreiten.

Barrick Mining (Quarterly)

Chart Barrick Mining
Quelle: LSEG, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart Barrick Mining

Chart Barrick Mining
Quelle: LSEG, tradesignal²



Barrick Mining
